Неделин: У Металлиста 1925 производство трансляции одного матча стоит почти столько, сколько заплатят нам за весь сезон

Генеральный директор "Металлиста 1925" Андрей Неделин высказал свое мнение о телепуле Первой Лиги.

Напомним, за сезон 2024/25 каждый участник Первой лиги получит в районе 60-175 тысяч гривен , а организацию и производство трансляции платят сами клубы.

"ПФЛ подписала соглашение с Divisport до того, как "Металлист 1925 года" опустился в Первую лигу. О ней мы узнали уже после того, как лига подписала ее.

Мы отдали сигнал уже после этого, чтобы не разбивать пул, о котором договорились клубы. Но это соглашение сложно назвать бизнесом. У нас производство трансляции одного матча стоит почти столько, сколько заплатят нам за весь сезон. Конечно, можно готовить трансляции за 15-20 тысяч гривен, но мы стараемся держать уровень УПЛ – используем офсайдные камеры, камеры за воротами, экшн-камеры.

Также наша маркетинговая команда еще не получила ответа, как мы можем использовать эти трансляции в своих коммерческих целях. Например, как на УПЛ ТВ, где два-три раза в матч и в перерыве можно разместить рекламу спонсоров клуба.

Мы все же подписали этот документ, но назвать это коммерческим соглашением можно с натяжкой. Мне не жалко отдавать этот сигнал, но я хочу, чтобы обе стороны чувствовали прогресс от реализации этого проекта", – сказал Неделин.