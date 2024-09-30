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Неделин: У Металлиста 1925 производство трансляции одного матча стоит почти столько, сколько заплатят нам за весь сезон

Первая лига

Гендир Металлиста 1925 рассказал о едином телепуле в Первой лиге

Неделин: У Металлиста 1925 производство трансляции одного матча стоит почти столько, сколько заплатят нам за весь сезон

Фото - Аліна Єрофеєва, UA-Футбол

Новина українською

Генеральный директор "Металлиста 1925" Андрей Неделин высказал свое мнение о телепуле Первой Лиги.

Напомним, за сезон 2024/25 каждый участник Первой лиги получит в районе 60-175 тысяч гривен, а организацию и производство трансляции платят сами клубы.

"ПФЛ подписала соглашение с Divisport до того, как "Металлист 1925 года" опустился в Первую лигу. О ней мы узнали уже после того, как лига подписала ее.

Мы отдали сигнал уже после этого, чтобы не разбивать пул, о котором договорились клубы. Но это соглашение сложно назвать бизнесом. У нас производство трансляции одного матча стоит почти столько, сколько заплатят нам за весь сезон. Конечно, можно готовить трансляции за 15-20 тысяч гривен, но мы стараемся держать уровень УПЛ – используем офсайдные камеры, камеры за воротами, экшн-камеры.

Также наша маркетинговая команда еще не получила ответа, как мы можем использовать эти трансляции в своих коммерческих целях. Например, как на УПЛ ТВ, где два-три раза в матч и в перерыве можно разместить рекламу спонсоров клуба.

Мы все же подписали этот документ, но назвать это коммерческим соглашением можно с натяжкой. Мне не жалко отдавать этот сигнал, но я хочу, чтобы обе стороны чувствовали прогресс от реализации этого проекта", – сказал Неделин.

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Металлист 1925 (Харьков) Андрей Неделин
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Источник:
Трибуна
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
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жажа_the_best (Харьков)
01.10.2024 в 01:00
Трансляция есть. А игры нет! Что будем делать Неделин?? Из-за тебя бородатый придурак команда Носова идёт на дно Лопани!
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Комментарии 1
avatar
жажа_the_best (Харьков)
01.10.2024 в 01:00
Трансляция есть. А игры нет! Что будем делать Неделин?? Из-за тебя бородатый придурак команда Носова идёт на дно Лопани!
Ответить
1
0

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