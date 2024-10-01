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Цыганык: Возможно Ракицкий как-то помогает Мариуполю, а все это воспринимают, что он станет генеральным директором

Первая лига

Журналист порассуждал о слухах про Ракицкого и Мариуполь

Цыганык: Возможно Ракицкий как-то помогает Мариуполю, а все это воспринимают, что он станет генеральным директором

Фото: ФК Шахтар Донецьк

Новина українською

Украинский комментатор и журналист Игорь Цыганык отреагировал на слухи о том, что экс-игрок "Шахтера" и сборной Украины Ярослав Ракицкий якобы может приобрести перволиговский ФСК "Мариуполь".

"У Ракицкого есть такая слава – он многим людям помогал деньгами. Занимал, давал, помогал… И он не жадный… Многие его друзья, знакомые, футболисты это отмечали.

Думаю, Ракицкий за карьеру заработал немного денег.

Не знаю, какой бюджет у ФСК "Мариуполь", но я не думаю, что он может тянуть его сам, но вполне возможно, что клубу из родного региона может помочь. Может быть, есть какая-то помощь от Ракицкого клубу, может быть, а все это воспринимают, что он станет генеральным директором.

Думаю, финансировать футбол Ярослав сейчас не может, а что может просто помочь – может быть… Он очень искренний человек, как все говорят", - рассказал Цыганык.

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Ярослав Ракицкий Игорь Цыганык ФСК Мариуполь
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Источник:
Youtube-канал Ігор Циганик
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
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жажа_the_best (Харьков)
01.10.2024 в 01:30
Может у Ракицкого и широкая душа, он щедрый, и тратит деньги, как пьяный матрос в порту, но для меня важны его патриотические чувства. А они у него на нуле! Вспомни украинец, как этот законченный сепар в разгар войны провел целых три сезона в стане нашего врага! И всякая симпатия к этому червяку сразу растает без следа, как то вино что было выпито вчера!
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Комментарии 1
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жажа_the_best (Харьков)
01.10.2024 в 01:30
Может у Ракицкого и широкая душа, он щедрый, и тратит деньги, как пьяный матрос в порту, но для меня важны его патриотические чувства. А они у него на нуле! Вспомни украинец, как этот законченный сепар в разгар войны провел целых три сезона в стане нашего врага! И всякая симпатия к этому червяку сразу растает без следа, как то вино что было выпито вчера!
Ответить
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