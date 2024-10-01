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Цыганык: Возможно Ракицкий как-то помогает Мариуполю, а все это воспринимают, что он станет генеральным директором
Журналист порассуждал о слухах про Ракицкого и Мариуполь
Фото: ФК Шахтар Донецьк
Украинский комментатор и журналист Игорь Цыганык отреагировал на слухи о том, что экс-игрок "Шахтера" и сборной Украины Ярослав Ракицкий якобы
"У Ракицкого есть такая слава – он многим людям помогал деньгами. Занимал, давал, помогал… И он не жадный… Многие его друзья, знакомые, футболисты это отмечали.
Думаю, Ракицкий за карьеру заработал немного денег.
Не знаю, какой бюджет у ФСК "Мариуполь", но я не думаю, что он может тянуть его сам, но вполне возможно, что клубу из родного региона может помочь. Может быть, есть какая-то помощь от Ракицкого клубу, может быть, а все это воспринимают, что он станет генеральным директором.
Думаю, финансировать футбол Ярослав сейчас не может, а что может просто помочь – может быть… Он очень искренний человек, как все говорят", - рассказал Цыганык.
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