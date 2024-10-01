Первая лига
Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Свежий выпуск программы Украина футбольная с Виктором Догадайло
Все самое интересное в 9-м туре Первой лиги и 8-м - Второй
Информационно-аналитическая программа "Украина футбольная". Все главные новости из мира Первой и Второй лиг.
Новый выпуск передачи от 30.09.2024.
Гость программы - футбольный специалист Виктор Догадайло.
В выпуске:
- Первая лига: "Буковина" и "Эпицентр" зажигают, а лидеры играют на Динамо;
- "Металлист" продолжает победное шествие, "Диназ" одерживает стратегическую победу;
- Вторая лига: в группе А лидируют "двоечки", "Чайка" и "Локомотив" выигрывают свои матчи.
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Источник:ПФЛ
Опубликовал: Алина Ерофеева
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