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Свежий выпуск программы Украина футбольная с Виктором Догадайло

Первая лига

Все самое интересное в 9-м туре Первой лиги и 8-м - Второй

Свежий выпуск программы Украина футбольная с Виктором Догадайло

Новина українською

Информационно-аналитическая программа "Украина футбольная". Все главные новости из мира Первой и Второй лиг.

Новый выпуск передачи от 30.09.2024.

Гость программы - футбольный специалист Виктор Догадайло.

В выпуске:

  • Первая лига: "Буковина" и "Эпицентр" зажигают, а лидеры играют на Динамо;
  • "Металлист" продолжает победное шествие, "Диназ" одерживает стратегическую победу;
  • Вторая лига: в группе А лидируют "двоечки", "Чайка" и "Локомотив" выигрывают свои матчи.

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Источник:
ПФЛ
Опубликовал: Алина Ерофеева
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