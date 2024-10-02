Дебют Близнюка, интригующее противостояние между Металлистом 1925 и Мариуполем. Что смотреть в четверг в Первой лиге

Завтра двумя матчами в группе Б стартует десятый тур Первой лиги сезона 2024/25. Вашему вниманию анонс противостояний, которые должны быть интересными и интригующими.

Группа Б

"Кремень" - "Металлург"

03.10.2024. 13:00

Встреча группы аутсайдеров. "Кремень" в прошлом туре уступил "Мариуполю" - 1:2. Эту игру для подопечных Климовского нельзя назвать провальной, ведь они ничем не уступали сопернику. Однако все решил шикарный штрафной в исполнении опытного Богданова. Таким образом, "Кремень" занимает последнее место. Запорожцы имеют в своем активе пять очков и занимают предпоследнее место. После поражения от "Диназа" руководство клуба приняло решение уволить тренерский штаб Владимира Шаповалова. Команду возглавил 51-летний Илья Близнюк, а в его штабе будут работать Владимир Полевой, Дмитрий Невмывака, Евгений Проценко и Алексей Мельник. Сможет ли Близнюк дебютировать с победы против непростого соперника?

"Металлист 1925" - "Мариуполь"

03.10.2024. 15:00

Встреча пятой и четвёртой команд группы. "Мариуполь" неделю назад наконец-то впервые за пять матчей победил. Подопечные Олега Красноперова благодаря шикарному голу со штрафного Богданова обыграли "Кремень" - 2:1. Игра была не идеальной, но результат на табло. "Металлист 1925" в Киеве уступил "Полтаве" – 0:1. Подопечные Патрика ван Леувена не впечатлили. Против организованной защиты соперника они ничего не смогли сделать. Состав у "Металлиста 1925" уровня УПЛ, но игры нет. Против "Мариуполя" точно не стоит рассчитывать на легкую прогулку. Три очка хозяевам не гарантированы.