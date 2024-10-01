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Запорожский Металлург официально представил нового главного тренера

Первая лига

Команду принял Илья Близнюк

Запорожский Металлург официально представил нового главного тренера

mfcmetalurg.com

Новина українською

Запорожский "Металлург" объявил о назначении новым главным тренером команды 51-летнего Ильи Близнюка.

Новый тренерский штаб уже приступил к работе. Сегодня футболисты "Металлурга" провели первую тренировку под руководством нового наставника.

Ранее СМИ сообщали, что в тренерский штаб Близнюка в запорожской команде войдут Владимир Полевой, Дмитрий Невмывака, Евгений Проценко и Алексей Мельник.

Напомним, что в понедельник, 30 сентября, "Металлург" отправил в отставку главного тренера команды Владимира Шаповалова вместе с тренерским штабом.

Читайте такжеКлуб Первой лиги прекратил сотрудничество с главным тренером

МФК "Металлург" занимает 8-е место в турнирной таблице группы В Первой лиги, набрав 5 очков в 8 встречах. Запорожцы также вылетели из розыгрыша Кубка Украины, проиграв "Виктории" еще в первом предварительном этапе (0:1).

Последним местом работы 51-летнего Близнюка была должность тренера молодежной команды того же "Металлурга", которую он покинул в марте этого года.

В течение своей карьеры он возглавлял "Мариуполь", "Зирку", ФК "Полтаву", запорожский "Металлург", "Еднисть" (Плиски), ПФК "Сумы" и МФК "Николаев".

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Илья Близнюк Металлург (Запорожье)
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1 голосов
Источник:
МФК Металург
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
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жажа_the_best (Харьков)
01.10.2024 в 20:47
Неприятная новость для М-1925 накануне их очной встречи. Обычно когда команда меняет тренера, она бежит вперёд!
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Комментарии 2
avatar
жажа_the_best (Харьков)
01.10.2024 в 20:47
Неприятная новость для М-1925 накануне их очной встречи. Обычно когда команда меняет тренера, она бежит вперёд!
Ответить
0
1
avatar
Пан Коцький (Єкабпілс)
01.10.2024 в 21:02
А твої тікати будуть ?
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0
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