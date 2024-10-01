Запорожский Металлург официально представил нового главного тренера

Запорожский "Металлург" объявил о назначении новым главным тренером команды 51-летнего Ильи Близнюка.

Новый тренерский штаб уже приступил к работе. Сегодня футболисты "Металлурга" провели первую тренировку под руководством нового наставника.

Ранее СМИ сообщали, что в тренерский штаб Близнюка в запорожской команде войдут Владимир Полевой, Дмитрий Невмывака, Евгений Проценко и Алексей Мельник.

Напомним, что в понедельник, 30 сентября, "Металлург" отправил в отставку главного тренера команды Владимира Шаповалова вместе с тренерским штабом.

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МФК "Металлург" занимает 8-е место в турнирной таблице группы В Первой лиги, набрав 5 очков в 8 встречах. Запорожцы также вылетели из розыгрыша Кубка Украины, проиграв "Виктории" еще в первом предварительном этапе (0:1).

Последним местом работы 51-летнего Близнюка была должность тренера молодежной команды того же "Металлурга", которую он покинул в марте этого года.

В течение своей карьеры он возглавлял "Мариуполь", "Зирку", ФК "Полтаву", запорожский "Металлург", "Еднисть" (Плиски), ПФК "Сумы" и МФК "Николаев".