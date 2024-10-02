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Бывший защитник Металлиста 1925 завершил карьеру в 33 года
Евгений Ткачук попробует себя в новой специальности
Бывший защитник "Металлиста 1925" Евгений Ткачук объявил о завершении карьеры и усвоении новой специальности.
"Проведя более 20 лет в качестве профессионального футболиста я принял трудное решение уйти из спорта, который так долго любил.
Из-за большого количества различных травм за последние 10 лет меня заинтересовала сфера реабилитации и физической подготовки спортсменов, имею соответствующее образование.
Это новое увлекательное направление для меня и теперь я готов применить эти знания и собственный опыт, чтобы помочь людям, особенно спортсменам, восстанавливаться после травм и улучшать свою физическую форму. Спасибо всем за поддержку", - написал Евгений в своем Instagram.
Последним клубом 33-летнего Ткачука был "Металлист 1925", который он покинул этим летом. Также в его активе выступления за "Зарю", "Сталь", "Ворсклу", а также казахстанские "Иртыш" и "Шахтер".
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