Бывший защитник Металлиста 1925 завершил карьеру в 33 года

Бывший защитник "Металлиста 1925" Евгений Ткачук объявил о завершении карьеры и усвоении новой специальности.

"Проведя более 20 лет в качестве профессионального футболиста я принял трудное решение уйти из спорта, который так долго любил.

Из-за большого количества различных травм за последние 10 лет меня заинтересовала сфера реабилитации и физической подготовки спортсменов, имею соответствующее образование.

Это новое увлекательное направление для меня и теперь я готов применить эти знания и собственный опыт, чтобы помочь людям, особенно спортсменам, восстанавливаться после травм и улучшать свою физическую форму. Спасибо всем за поддержку", - написал Евгений в своем Instagram.