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Бывший защитник Металлиста 1925 завершил карьеру в 33 года

Первая лига
Обновлено

Евгений Ткачук попробует себя в новой специальности

Бывший защитник Металлиста 1925 завершил карьеру в 33 года

Новина українською

Бывший защитник "Металлиста 1925" Евгений Ткачук объявил о завершении карьеры и усвоении новой специальности.

"Проведя более 20 лет в качестве профессионального футболиста я принял трудное решение уйти из спорта, который так долго любил.

Из-за большого количества различных травм за последние 10 лет меня заинтересовала сфера реабилитации и физической подготовки спортсменов, имею соответствующее образование.

Это новое увлекательное направление для меня и теперь я готов применить эти знания и собственный опыт, чтобы помочь людям, особенно спортсменам, восстанавливаться после травм и улучшать свою физическую форму. Спасибо всем за поддержку", - написал Евгений в своем Instagram.

Последним клубом 33-летнего Ткачука был "Металлист 1925", который он покинул этим летом. Также в его активе выступления за "Зарю", "Сталь", "Ворсклу", а также казахстанские "Иртыш" и "Шахтер".

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Евгений Ткачук
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Источник:
Instagram
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
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Caballero (DC)
02.10.2024 в 08:31
"казахстанський "Іртиш" і карагандинський "Шахтар"" - Караганда це така ж країна як і Казахстан? Боже, цим неграмотним ще й гроші платять.
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Комментарии 1
Caballero (DC)
02.10.2024 в 08:31
"казахстанський "Іртиш" і карагандинський "Шахтар"" - Караганда це така ж країна як і Казахстан? Боже, цим неграмотним ще й гроші платять.
Ответить
0
0

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