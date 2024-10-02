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Вице-президент ЮКСА: Судейские ошибки повлияли на результат матча с Викторией

Первая лига

Представитель клуба считает, кто судейская команда испортила этот матч

Вице-президент ЮКСА: Судейские ошибки повлияли на результат матча с Викторией

Фото: ФК ЮКСА

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Вице-президент ФК "ЮКСА" Василий Скицко прокомментировал судейство в матче против "Виктории" (1:1).

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"Мы на каждом матче благодарим защитников и защитниц, которые защищают нашу страну от врага и борются за свободу и справедливость. Справедливость очень важна в жизни. Однако, находясь на домашнем матче против "Виктории" я допустил, что там справедливости было мало.

Да, две команды играли справедливо, они играли в хороший футбол, боролись. Но, к сожалению, судейская команда во главе с главным судьей, на мой взгляд, испортила этот матч. Потому что справедливости, особенно в первом тайме, я не увидел.

Был ряд ошибок со стороны главного арбитра и его ассистентов, в частности в эпизоде с назначением пенальти в ворота "ЮКСА". Было четко видно, что наш футболист, Антон Евдокимов, не нарушал правила, а даже наоборот - игрок "Виктории" Паламар наступил ему на ногу, ну а дальше уже произошло то, что произошло. Судья находился неподалеку от этого эпизода, не среагировал правильно, боковой рефери также не среагировал. Вот так общая ошибка арбитров привела к пенальти и, как следствие, "Виктория" сравняла счет.

Да, судейские ошибки повлияли на результат этого матча. Справедливо ли это? С моей точки зрения - нет. Имеют люди право ошибаться - имеют, в том числе и футбольные арбитры. Богдан Ступка сказал: "...в жизни одна ошибка - не беда. Беда, когда вся жизнь ошибка..."

Поэтому, я прошу обратить внимание судейской коллегии на арбитраж в нашем матче. Так же ПФЛ, чтобы такие случаи больше не повторялись. Ничья, или даже поражение - не является катастрофой, если эти результаты получены в честной и справедливой борьбе.

Мы все сегодня живем в стране, которая борется за свободу и борется за справедливость, а чтобы их не потерять - за них нужно бороться ежедневно", - сказал Скицко.

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Источник:
ФК ЮКСА
Опубликовал: Алина Ерофеева
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