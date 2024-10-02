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Руководство запорожского Металлурга поставило задачу перед новым главным тренером
Цель - не вылететь из Первой лиги
mfcmetalurg.com
Новый главный тренер запорожского "Металлурга" Илья Близнюк провел с командой первую тренировку.
В тренерский штаб Близнюка вошли: Владимир Полевой, Дмитрий Невмывака, Евгений Проценко и Алексей Мельник.
По данным Sport.ua, перед новым главным тренером "металлургов" стоит задача сохранить прописку в Первой лиге. В настоящее время "Металлург" занимает восьмое место в группе "Б", набрав пять очков.
Напомним, что в очередном туре Первой лиги запорожцы в гостях сыграют с "Кремнем".
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Источник:sport.ua
Опубликовал: Михаил Черныш
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