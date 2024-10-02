Руководство запорожского Металлурга поставило задачу перед новым главным тренером

Новый главный тренер запорожского "Металлурга" Илья Близнюк провел с командой первую тренировку.

Читайте также Запорожский Металлург официально представил нового главного тренера

В тренерский штаб Близнюка вошли: Владимир Полевой, Дмитрий Невмывака, Евгений Проценко и Алексей Мельник.

По данным Sport.ua, перед новым главным тренером "металлургов" стоит задача сохранить прописку в Первой лиге. В настоящее время "Металлург" занимает восьмое место в группе "Б", набрав пять очков.

Напомним, что в очередном туре Первой лиги запорожцы в гостях сыграют с "Кремнем".