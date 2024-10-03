Лидер группы А приедет в гости к Металлисту. Что смотреть в пятницу в Первой лиге

Завтра сыграют еще четыре матча десятого тура Первой лиги сезона 2024/25. Вашему вниманию анонс противостояний, которые должны подарить ряд эмоций.

Группа А

"Буковина" - "Прикарпатье"

04.10.2024. 12:30. "Буковина". Черновцы

Встреча третьей и седьмой команд группы А. "Буковина" в прошлом туре переиграла "Минай", хотя во втором тайме подопечные Кривенцова сыграли не лучшим образом. В первую очередь эта "Буковина" сильна своей игрой в защите, а вот в атаке не всегда все выходит. Победа может позволить коллективу из Черновцов подняться на второе место. "Прикарпатье" неделю назад откровенно разочаровало. Подопечные Рыпана заслуженно проиграли "Металлисту" – 1:2. Это была явно не самая лучшая игра команды, которая в этом сезоне не впечатляет. Смогут ли гости зацепиться за очки в Черновцах?

"Эпицентр" - "Нива"

04.10.2024. 14:00. Стадион "им. Тонкочеева". Каменец-Подольский

Интригующее противостояние ожидает болельщиков в Каменце-Подольском. Вторая команда группы будет принимать восьмую. "Эпицентр" в прошлом туре дома обыграл "Подолье" – 2:1. Свои голы команда забила за счет быстрого перехода из защиты в атаку. Дома подопечные Нагорняка всегда играют мощно. "Нива" прошлый тур пропускала, и это была хорошая возможность для Юрия Вирта поработать еще больше с новой командой. Отступать "Ниве" уже некуда, поэтому ожидаем интересную игру. Напомним, что в Тернополе "Эпицентр" минимально победил, хотя "Нива" поражения не заслуживала.

"Металлист" - "Агробизнес"

04.10.2024. 15:00. "Авангард". Ужгород

Харьковчане после двух побед подряд поднялись на четвертое место. Героем матча против "Прикарпатья" стал Денис Пидручный, отличившийся дублем. Подопечные Анищенко сыграли агрессивно в атаке и заслуженно победили, хотя и в конце встречи пришлось нервничать. "Агробизнес" в прошлом туре не играл. Напомним, что лидер группы А очков в нынешнем сезоне не терял. Возможно, пора прервать эту серию? В первом туре "Металлист" вел в счете, но все же проиграл. Легкой прогулки для гостей точно не будет.

Группа Б

"Виктория" - "Диназ"

04.10.2024

Эти команды в прошлом месяце играли перенесенный матч первого тура. Тогда довольно неожиданно противостояние завершилось вничью – 1:1. "Диназ" в прошлом туре впервые в сезоне победил и поднялся с последнего места. Подопечные Рябоконя выиграли у "Металлурга" – 2:0. "Виктория" в прошлом туре сыграла вничью с ЮКСА – 1:1. Коллектив из Сум не выигрывает три матча подряд: две ничьи и поражение. Возможно, наконец-то пора прервать эту серию? Тем не менее, вышгородцы постепенно прогрессируют и легко против них точно не будет.