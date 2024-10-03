Пидручный: Металлисту по силам попасть в чемпионскую группу

Лучший футболист 9-го тура Первой лиги Денис Пидручный ответил на вопросы журналиста Sport Arena.

"Победа придала команде уверенности в собственных силах. После матча с "Минаем" выдохнули с облегчением и продолжили двигаться вперед к новым вершинам. На тренировках у каждого игрока есть своя зона ответственности. Большое внимание уделяем стандартным положениям. Важно, что нам удается реализовывать свои наработки уже во время игр".

"Мы ставим своей целью побеждать в каждом матче. Если играть в свой лучший футбол, то все у нас получится. "Металлисту" по силам попасть в чемпионскую группу.

Понимаем, что нас ожидает очень сложная игра. "Агробизнес" – это играющая команда, которая в нынешнем сезоне впечатляет. Рассчитываем набрать зачетные пункты, хотя и понимаем, что будет непросто”, – отметил футболист.