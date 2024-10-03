Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Пидручный: Металлисту по силам попасть в чемпионскую группу
Полузащитник команды – о последних результатах в турнире
Фото - Металіст
Лучший футболист 9-го тура Первой лиги Денис Пидручный ответил на вопросы журналиста Sport Arena.
"Победа придала команде уверенности в собственных силах. После матча с "Минаем" выдохнули с облегчением и продолжили двигаться вперед к новым вершинам. На тренировках у каждого игрока есть своя зона ответственности. Большое внимание уделяем стандартным положениям. Важно, что нам удается реализовывать свои наработки уже во время игр".
"Мы ставим своей целью побеждать в каждом матче. Если играть в свой лучший футбол, то все у нас получится. "Металлисту" по силам попасть в чемпионскую группу.
Понимаем, что нас ожидает очень сложная игра. "Агробизнес" – это играющая команда, которая в нынешнем сезоне впечатляет. Рассчитываем набрать зачетные пункты, хотя и понимаем, что будет непросто”, – отметил футболист.
В активе полузащитника харьковчан 3 гола в семи турах.
Популярное сейчас
- Одного Лунина мало. Лилль — Реал Мадрид 1:0. Видео гола и обзор матча
- Пушич out? Шахтер - Аталанта 0:3. Видео голов и обзор матча
- ЛЧ. Шахтер – Аталанта 0:3. Небо и земля
- Цыганык: Возможно Ракицкий как-то помогает Мариуполю, а все это воспринимают, что он станет генеральным директором
- Усик и его промоутерская компания прокомментировали фейковое сотрудничество с Playboy: Вы не имеете права
- С мотивационными цитатами от чемпиона. Усик снялся для Playboy Ukraine. ФОТО