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Пидручный: Металлисту по силам попасть в чемпионскую группу

Первая лига
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Полузащитник команды – о последних результатах в турнире

Пидручный: Металлисту по силам попасть в чемпионскую группу

Фото - Металіст

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Лучший футболист 9-го тура Первой лиги Денис Пидручный ответил на вопросы журналиста Sport Arena.

"Победа придала команде уверенности в собственных силах. После матча с "Минаем" выдохнули с облегчением и продолжили двигаться вперед к новым вершинам. На тренировках у каждого игрока есть своя зона ответственности. Большое внимание уделяем стандартным положениям. Важно, что нам удается реализовывать свои наработки уже во время игр".

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"Мы ставим своей целью побеждать в каждом матче. Если играть в свой лучший футбол, то все у нас получится. "Металлисту" по силам попасть в чемпионскую группу.

Понимаем, что нас ожидает очень сложная игра. "Агробизнес" – это играющая команда, которая в нынешнем сезоне впечатляет. Рассчитываем набрать зачетные пункты, хотя и понимаем, что будет непросто”, – отметил футболист.

В активе полузащитника харьковчан 3 гола в семи турах.

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Источник:
Sportarena
Опубликовал: Александр Симченко
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