Кремень - Металлург: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

"Кремень" сыграет против "Металлурга" в рамках 10-го тура группы Б Первой лиги.

Подопечные Игоря Климовского в прошлом туре уступили "Мариуполю" (1:2) и занимают последнее место в турнирной таблице.

Запорожцы потерпели поражение от "Диназа" (0:2) и это стало поводом к увольнению тренерского штаба Владимира Шаповалова. Вместо него команду принял Илья Близнюк. В таблице запорожский коллектив идет на предпоследней строчке.

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Начало игры - в 13:00. Прямая трансляция игры будет на YouTube-канале DiviSport.

Первая лига. Группа Б. 10-й тур

3 октября 2024 год

"Кремень" 13:00 "Металлург"

Видеотрансляция - DiviSport