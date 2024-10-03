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Кремень - Металлург: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
Кремень - Металлург: Онлайн видео трансляция матча ⋇ 03.10.2024 ⋇ Смотреть футбол на UA-Футбол
Фото: МФК Металург
"Кремень" сыграет против "Металлурга" в рамках 10-го тура группы Б Первой лиги.
Подопечные Игоря Климовского в прошлом туре уступили "Мариуполю" (1:2) и занимают последнее место в турнирной таблице.
Запорожцы потерпели поражение от "Диназа" (0:2) и это стало поводом к увольнению тренерского штаба Владимира Шаповалова. Вместо него команду принял Илья Близнюк. В таблице запорожский коллектив идет на предпоследней строчке.
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Начало игры - в 13:00. Прямая трансляция игры будет на YouTube-канале DiviSport.
Первая лига. Группа Б. 10-й тур
3 октября 2024 год
"Кремень" 13:00 "Металлург"
Видеотрансляция - DiviSport
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