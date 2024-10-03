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Металлист 1925 - Мариуполь: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Первая лига

Металлист 1925 - Мариуполь: Онлайн видео трансляция матча ⋇ 03.10.2024 ⋇ Смотреть футбол на UA-Футбол

Металлист 1925 - Мариуполь: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Фото: ФК Металіст 1925

Новина українською

"Металлист 1925" примет "Мариуполь" в 10-м туре Первой лиги группы Б.

Харьковчане неделю назад минимально уступили "Полтаве" (0:1). Мариупольцы победили впервые за пять матчей, одолев "Кремень" (2:1).

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"Металлист 1925" с 10 очками идет на 5-й строчке в таблице, "Мариуполь" с 11 баллами - на 4-й.

Поединок начнется в 15:00. Прямая трансляция игры будет на YouTube-канале DiviSport.

Первая лига. Группа Б. 10-й тур
3 октября 2024 год
"Металлист 1925" 15:00 "Мариуполь"
Видеотрансляция - DiviSport

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Алина Ерофеева
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