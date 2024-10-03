Металлист 1925 - Мариуполь: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

"Металлист 1925" примет "Мариуполь" в 10-м туре Первой лиги группы Б.

Харьковчане неделю назад минимально уступили "Полтаве" (0:1). Мариупольцы победили впервые за пять матчей, одолев "Кремень" (2:1).

Все самые яркие события матча смотрите в режиме Live в Telegram UA-Football

"Металлист 1925" с 10 очками идет на 5-й строчке в таблице, "Мариуполь" с 11 баллами - на 4-й.

Поединок начнется в 15:00. Прямая трансляция игры будет на YouTube-канале DiviSport.

Первая лига. Группа Б. 10-й тур

3 октября 2024 год

"Металлист 1925" 15:00 "Мариуполь"

Видеотрансляция - DiviSport