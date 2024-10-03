Он не подошел английским клубам. Вингер Днепра-1 может перейти в Металлист 1925

Вингер сборной Украины U-19 Рамик Гаджиев близок к переходу в "Металлист 1925", сообщает ТаТоТаке.

Стороны согласовали условия сотрудничества. По информации источника, завтра 19-летний полузащитник пройдет медицинское обследование в харьковском клубе, и если не будет форс-мажоров, подпишет контракт.

После чемпионата Европы-2024 U-19 экс-игрок "Днепра-1" был на просмотре в английских "Брентфорде" и "Дерби Каунти", а затем вернулся в Украину.

В прошлом сезоне Рамик провел за днепрян восемь матчей в УПЛ, отличившись одним голом. На юношеском Евро на счету Гаджиева четыре матча: все провел от начала до конца.