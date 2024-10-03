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Он не подошел английским клубам. Вингер Днепра-1 может перейти в Металлист 1925

Первая лига

Молодой футболист может продолжить карьеру в Первой лиге

Он не подошел английским клубам. Вингер Днепра-1 может перейти в Металлист 1925

Фото: СК Дніпро-1

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Вингер сборной Украины U-19 Рамик Гаджиев близок к переходу в "Металлист 1925", сообщает ТаТоТаке.

Стороны согласовали условия сотрудничества. По информации источника, завтра 19-летний полузащитник пройдет медицинское обследование в харьковском клубе, и если не будет форс-мажоров, подпишет контракт.

После чемпионата Европы-2024 U-19 экс-игрок "Днепра-1" был на просмотре в английских "Брентфорде" и "Дерби Каунти", а затем вернулся в Украину.

В прошлом сезоне Рамик провел за днепрян восемь матчей в УПЛ, отличившись одним голом. На юношеском Евро на счету Гаджиева четыре матча: все провел от начала до конца.

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Источник:
ТаТоТаке
Опубликовал: Алина Ерофеева
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