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Он не подошел английским клубам. Вингер Днепра-1 может перейти в Металлист 1925
Молодой футболист может продолжить карьеру в Первой лиге
Фото: СК Дніпро-1
Вингер сборной Украины U-19 Рамик Гаджиев близок к переходу в "Металлист 1925", сообщает ТаТоТаке.
Стороны согласовали условия сотрудничества. По информации источника, завтра 19-летний полузащитник пройдет медицинское обследование в харьковском клубе, и если не будет форс-мажоров, подпишет контракт.
После чемпионата Европы-2024 U-19 экс-игрок "Днепра-1" был на просмотре в английских "Брентфорде" и "Дерби Каунти", а затем вернулся в Украину.
В прошлом сезоне Рамик провел за днепрян восемь матчей в УПЛ, отличившись одним голом. На юношеском Евро на счету Гаджиева четыре матча: все провел от начала до конца.
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