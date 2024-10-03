Первая лига. Металлист 1925 – Мариуполь 1:1. Харьковчане снова теряют очки

"Металлист 1925" в прошлом туре на своем поле уступил Полтаве, потерпев первое поражение в чемпионате при Патрике ван Леувене. Харьковчане пока не входят в топ-4, поэтому должны побеждать.Команда Олега Красноперова после домашней победы над "Кремнем" находится на четвертом месте. Приазовцы играют нестабильно, но все же смогли прервать свою серию без побед благодаря штрафной Богданова.

В начале встречи сложно было кому-то отдать предпочтение. Харьковчане пытались контролировать мяч, но в позиционной игре у них мало что получалось. Постепенно игровое преимущество хозяев росло, но довести атаки до логического завершения не удавалось. Следует отдать должное подопечным Краснопорева, которые внимательно играли в защите.

На 21-й минуте шикарную возможность открыть счет упустили хозяева. После подачи Кравца с выгодной позиции не попал в створ ворот Литвиненко. В середине тайма объявили воздушную тревогу. К счастью, пауза довольно быстро завершилась. В конце первого тайма хозяева все же открыли счет. Ари Моура обыграл Савина и шикарным ударом попал в дальний верхний угол – 1:0. Этот гол точно станет украшением десятого тура.

В начале второго тайма после мощного удара Богданова пришлось спасать свою команду голкиперу "Металлиста 1925 ". На 53-й минуте гости все же добились своего. Байдал прострелил, а Пентелейчук переправил мяч в сетку – 1:1. После перерыва приазовцы начали играть более агрессивно. У хозяев поля после перерыва мало что получалось в атаке.

В итоге игра завершилась вничью. Харьковчане снова разочаровывают собственных болельщиков.

"Металлист 1925" - "Мариуполь" 1:1

Голы: Ари Моура (41) - Пентелейчук (53)

"Металлист 1925": Варакута – Капинус, Имереков, Салюк, Кравец, Мафвента, Моура, Чурко, Литвиненко, Сидоров, Борячук

"Мариуполь": Караващенко - Терехов, Фатеев, Жовтенко, Харжевский, Богданов, Задоя, Пентелейчук, Савин, Байдал, И. Зубков