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Матч Первой Лиги Кремень - Металлург сегодня не состоится из-за воздушных тревог в Полтавской области

Первая лига
Обновлено

Команды сегодня так и не сыграли

Матч Первой Лиги Кремень - Металлург сегодня не состоится из-за воздушных тревог в Полтавской области

Київські Телеграм-канали

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Матч 10-го тура Первой лиги "Кремень" - Мметаллург", сегодня не состоится.

Матч должен был стартовать сегодня в 13:00 в Кременчуге на стадионе "Кремень", но из-за постоянных воздушных тревог в Полтавской области постоянно переносился.

В итоге, примерно в 16:00 делегаты и представители команд приняли решение, что поединок сегодня не состоится.

Дальнейшая судьба матча станет известна позднее.

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