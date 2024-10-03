Первая лига
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Матч Первой Лиги Кремень - Металлург сегодня не состоится из-за воздушных тревог в Полтавской области
Команды сегодня так и не сыграли
Київські Телеграм-канали
Матч 10-го тура
Матч должен был стартовать сегодня в 13:00 в Кременчуге на стадионе "Кремень", но из-за постоянных воздушных тревог в Полтавской области постоянно переносился.
В итоге, примерно в 16:00 делегаты и представители команд приняли решение, что поединок сегодня не состоится.
Дальнейшая судьба матча станет известна позднее.
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