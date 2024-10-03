Матч Первой Лиги Кремень - Металлург сегодня не состоится из-за воздушных тревог в Полтавской области

Матч 10-го тура Первой лиги "Кремень" - Мметаллург", сегодня не состоится.

Матч должен был стартовать сегодня в 13:00 в Кременчуге на стадионе "Кремень", но из-за постоянных воздушных тревог в Полтавской области постоянно переносился.

В итоге, примерно в 16:00 делегаты и представители команд приняли решение, что поединок сегодня не состоится.

Дальнейшая судьба матча станет известна позднее.