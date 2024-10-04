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Первая лига. Видеотрансляции матчей дня
Насыщенный игровой день
Фото: ФК Буковина
Сегодня сыграют четыре матча десятого тура в Первой лиге. Обращаем внимание на противостояние в Ужгороде, где "Металлист" будет принимать лидера группы "Агробизнес". Коллектив из Волочиска очков еще не терял, но "Металлист" выиграл два матча подряд и уже поднялся на четвертое место.
Также интригующим должно быть противостояние в Каменце-Подольском, где "Эпицентр" будет принимать "Ниву".
12:30. "Буковина" - "Прикарпатье"
13:00. "Виктория" - "Диназ"
14:00. "Эпицентр" - "Нива"
15:00. "Металлист" - "Агробизнес"
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