  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Первая лига
  4. Первая лига. Видеотрансляции матчей дня
В тренде
Первая лига
Первая лига

Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Первая лига. Видеотрансляции матчей дня

Первая лига

Насыщенный игровой день

Первая лига. Видеотрансляции матчей дня

Фото: ФК Буковина

Новина українською

Сегодня сыграют четыре матча десятого тура в Первой лиге. Обращаем внимание на противостояние в Ужгороде, где "Металлист" будет принимать лидера группы "Агробизнес". Коллектив из Волочиска очков еще не терял, но "Металлист" выиграл два матча подряд и уже поднялся на четвертое место.

Также интригующим должно быть противостояние в Каменце-Подольском, где "Эпицентр" будет принимать "Ниву".

12:30. "Буковина" - "Прикарпатье"

13:00. "Виктория" - "Диназ"

14:00. "Эпицентр" - "Нива"

15:00. "Металлист" - "Агробизнес"

По теме
yellow-arrow
Ван Леувен: Металлист 1925 создает моменты, но не хватает качества, чтобы их реализовать
yellow-arrow
Лидер группы А приедет в гости к Металлисту. Что смотреть в пятницу в Первой лиге
yellow-arrow
Первая лига. Металлист 1925 – Мариуполь 1:1. Харьковчане снова теряют очки
Буковина (Черновцы) Диназ (Вышгород) Агробизнес (Волочиск) Виктория (Сумы) Нива (Тернополь) Прикарпатье (Ивано-Франковск) Металлист (Харьков) Эпицентр (Каменец-Подольский)
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Владислав Пригода
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости