Первая лига. Буковина – Прикарпатье 0:0. Хозяева не дожали

"Буковина" в прошлом туре дома победила "Минай" и находилась на третьем месте. "Прикарпатье" неделю назад уступило "Металлисту" - 1:2. Нынешний сезон коллектив из Ивано-Франковска пока точно не может занести себе в актив. Безвыигрышная гостевая серия "Прикарпатье" длилась в Первой лиге 7 игр: 2 ничьих и 5 поражений.

Уже на десятой минуте хозяева могли открывать счет, но Иван Тищенко пробил в крестовину. Много борьбы было в первой половине тайма, а вот конструктива не хватало. Еще до перерыва из-за повреждения вынужден был покинуть поле основной центральный защитник "Прикарпатья" Василий Француз. Футболисты "Буковины" играли интереснее, но довести свои атаки до логического завершения не удавалось. У гостей вообще ничего не получалось в атаке. Первый тайм так и завершился без голов.

После перерыва продолжили играть первым номером хозяева, но моментов у них не было. Подопечные Рыпана сегодня в первую очередь хотели не пропустить, а об атаке почти не думали. В итоге игра так и завершилась без голов.

Первая лига. Группа А. Десятый тур

"Буковина" - "Прикарпатье" 0:0

"Буковина": Пономаренко, Безуглый, Бодня, Бойчук, Буско, Глущук, Гончарук, Кольцов, Морговский, Солдат, Тищенко

"Прикарпатье": Кучерук, Швец, Француз, Болденков, Радульский, Семка, Геник, Бучакчийский, Цюцюра, Соловьев, Хома