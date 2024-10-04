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Первая лига. Виктория – Диназ 0:0. Грустные нули в Демидове
Команды снова сыграли вничью
Фото: ФК Вікторія
В сентябре "Диназ" и "Виктория" уже играли перенесенный матч первого тура – 1:1. "Диназ" в прошлом туре переиграл "Металлург" и наконец-то смог подняться с последнего места. "Виктория" три предыдущих матча выиграть не смогла: две ничьи и поражение.
К сожалению, в первой половине встречи команды не порадовали болельщиков моментами. Вспомнить можно разве что момент Новикова, но с выгодной позиции он переиграть Литвиненко не смог. Прагматичный и медленный футбол был в первом тайме. На перерыв соперники ушли без голов.
После перерыва характер игры не изменился. Футболисты "Виктории" играли первым номером, но до голевых моментов дело не доходило. Максимально внимательно в защите играли вышгородцы. Игроки обеих команд много ошибались. Мог вырывать для своей команды победу Картушов, но он из пределов штрафной пробил выше ворот. Игра так и завершилась без голов.
Первая лига. Группа Б. Десятый тур
"Виктория" - "Диназ" 0:0
"Виктория": Литвиненко, Ульянов, Новотрясов, Сасовский, Корохов, Лебеденко, А. Рябый, Паламар, Машталир, Шарай, Ныч
"Диназ": Бандура, Волошин, Ярмак, Котуха, Чепурненко, Соловьев, Картушов, Черткоев, Новиков, Сейтхалилов, Романчук
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