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Первая лига. Эпицентр – Нива 1:1. Боевая игра в Каменце-Подольском
Интригующее противостояние
Фото: ФК Нива Тернопіль
В Каменце-Подольском встречались вторая и восьмая команды группы А. "Эпицентр" в прошлом туре переиграл "Подолье" и сократил отставание от лидера. "Нива" неделю назад не играла. Лишь победа могла позволить коллективу из Тернополя приблизиться к топ-4. В стартовый состав гостей после травмы вернулся лидер атаки Андрей Ризнык.
Начало встречи шокировало хозяев. Уже на седьмой минуте выход один на один хладнокровно реализовал Вадим Сидун. Для 19-летнего нападающего это дебютный гол за "Ниву". Этот гол был единственным до перерыва. Довольно интересный был футбол в Каменце-Подольском.
После перерыва хозяева продолжили играть агрессивно, но не могли довести свои атаки до логического завершения. Гостям было непросто, но они сдерживали атаки соперника. Подопечные Нагорняка все же добились своего на 63-й минуте. После шикарной комбинации мяч в ворота отправил Иван Бендера. После гола продолжали доминировать хозяева.
Игра так и завершилась вничью. В конце встречи "Ниве" все же удалось выровнять игру.
Первая лига. Группа А. Десятый тур
"Эпицентр" - "Нива" 1:1
Голы: Бендера (63) - Сидун (7)
"Эпицентр": Билык - Мороз, Григоращук, Танчик, Климец, Липовуз, Миронюк, Беженар, Процив, С. Кристин, Кравчук
"Нива": Ольховой - Вышинский, Зинь, Слотюк, Мудрый, Кухарук, Козак, Сидун, Дорошенко, Гатала, Ризнык
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