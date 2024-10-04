Первая лига. Металлист – Агробизнес 0:1. Восьмая подряд победа

Четвертая команда группы А принимала лидера. "Металлист" два матча подряд выиграл и с хорошим настроением готовился к игре против соперника, который в этом сезоне очков еще не терял. "Агробизнес" забил больше всего мячей в группе - 12.

Проливной дождь мешал футболистам комбинировать. Стоит отдать должное харьковчанам, пытавшимся навязывать свою игру лидеру группы. На 33-й минуте стандарт помог гостям отличиться. После подачи со штрафного Лень в падении переправил мяч в сетку – 0:1. Футболисты "Металлиста" апеллировали к арбитру, ведь считали, что Лень нарушал правила против Синчука.

После перерыва "Металлисту" удалось перевести игру на половину поля соперника, но до опасных моментов дело не доходило. Досадную травму после перерыва получил один из лидеров "Металлиста" Кайдалов. В конце встречи хозяева активизировались, но довести атаки до логического завершения не могли. После углового Бариляк держал за футболку Чидомере, но арбитр проигнорировал этот эпизод и не поставил пенальти.

В итоге победная серия "Агробизнеса" продолжается. Поражения "Металлист" сегодня не заслуживал.

Первая лига. Группа А. Десятый тур

"Металлист" - "Агробизнес" 0:1

Голы: Лень (33)

"Металлист": Рыбак – Луцив, Мизюк, Федоров, Гомес, Пидручный, Багачанский, Синчук, Кайдалов, Тепляков, Исаенко

"Агробизнес": Пидкивка - Гаврушко, Сидоренко, Билый, Слива, Толочко, Теплый, Кузьмин, Касимов, Войтиховский, Волков