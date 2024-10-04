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Интригующее противостояние в Киеве. Что смотреть в субботу в Первой лиге

Первая лига

Непростое испытание для второй команды группы Б

Интригующее противостояние в Киеве. Что смотреть в субботу в Первой лиге

Фото: ФК ЮКСА

Владислав Пригода Автор UA-Футбол
Новина українською

В единственном матче субботы в Первой лиге ЮКСА в Киеве будет принимать "Кудровку". Вашему вниманию анонс игры, которая обещает быть непредсказуемой.

Группа Б

ЮКСА - "Кудровка"

05.10.2024. 14:00. Киев. НТК "им. В. Банникова"

Интересное противостояние ожидает болельщиков Первой лиги в Киеве. Вторая команда группы Б будет принимать шестую. В прошлом туре ЮКСА прервала свою победную серию и сыграла вничью с "Викторией". После матча у представителей "крестоносцев" были вопросы к арбитрам, но результат на табло. В первом тайме они имели моменты для того, чтобы выходить вперед, но подвела реализация. Таким образом, ЮКСА на три очка отстает от лидера группы.

"Кудровка" прошлый тур пропускала. Руководство клуба должно быть удовлетворено работой тренерского штаба Баранова. "Кудровка" четыре матча не проигрывает: победа и три ничьи. Причем не проиграла команда "Металлисту 1925" и "Полтаве", а это существенное достижение. Легкой прогулки у хозяев точно не будет. Победы ЮКС никто не гарантирует.

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