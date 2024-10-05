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ЮКСА - Кудровка: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
ЮКСА - Кудровка: Онлайн видео трансляция матча ⋇ 05.10.2024 ⋇ Смотреть футбол на UA-Футбол
Фото: ФК Кудрівка
В десятом туре Первой лиги сезона 2024/25 вторая команда группы Б будет принимать шестую. Это будет непростое испытание для ЮКСА, ведь "Кудровка" к этому туру не проигрывала четыре матча подряд. Победить подопечных Баранова не смогли "Полтава" и "Металлист 1925 ". Может быть, у "крестоносцев" это удастся?
Начало поединка – в 14:00. Прямая трансляция игры будет на YouTube-канале DiviSport.
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Источник:UA-Футбол
Опубликовал: Владислав Пригода
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