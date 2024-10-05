ЮКСА - Кудровка: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

В десятом туре Первой лиги сезона 2024/25 вторая команда группы Б будет принимать шестую. Это будет непростое испытание для ЮКСА, ведь "Кудровка" к этому туру не проигрывала четыре матча подряд. Победить подопечных Баранова не смогли "Полтава" и "Металлист 1925 ". Может быть, у "крестоносцев" это удастся?

Начало поединка – в 14:00. Прямая трансляция игры будет на YouTube-канале DiviSport.