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Журналист: В Минае уже нет питания для игроков и они сами стирают вещи

Первая лига
Обновлено

Клуб живет в режиме жесткой экономии

Журналист: В Минае уже нет питания для игроков и они сами стирают вещи

Фото - Олександр Приходько

Новина українською

Украинский журналист и комментатор Михаил Спиваковский рассказал о нынешней ситуации в кризисном "Минае".

Напомним, что не так давно главный тренер "Миная" Желько Любенович говорил о том, что он уже давно готов уйти в отставку, но руководство клуба не хочет отпускать коуча.

Читайте такжеЛюбенович: Я уже месяц прошу руководство об отставке. Считаю, что я должен уйти, чтобы Минай начал лучше играть

"У Любеновича контракт подписан таким образом, что он не может сам уйти, его должны только уволить. Но увольнять его не хотят. Есть также вариант, что кто-то из клубов УПЛ захочет выкупить у "Миная" контракт тренера.

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Если говорить о "Минае" - из того что я слышал, команда функционирует полностью в эконом-режиме. Там дошло до того, что насколько я понимаю, там уже нет питания для футболистов, там они уже сами стирают, и новый автобус команды выглядит так, что им можно пугать детей. Потому что старый автобус был новый, а новый – старый.

Поэтому мне кажется, что в этой команде не очень-то хотят играть и не очень-то хотят ее тренировать", - рассказал Спиваковский.

Напомним, что "Минай" идет на 8-м месте в своей группе Первой лиге, имея 5 очков после 7 матчей.

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Желько Любенович ФК Минай Михаил Спиваковский
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1 голосов
Источник:
ТаТоТаке
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
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adey (Korosten)
04.10.2024 в 22:46
самі... грузять їх у пральну машину. а потім самі сиплять туди порошок. як же ж їм складно. хіба так може бути? це просто жах.
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Комментарии 4
adey (Korosten)
04.10.2024 в 22:46
самі... грузять їх у пральну машину. а потім самі сиплять туди порошок. як же ж їм складно. хіба так може бути? це просто жах.
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1
0
bikr632002 (Mississauga)
04.10.2024 в 22:34
"...стирають речі", - видно дуже грамотний журналіст
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Romerik (YNWA)
04.10.2024 в 23:10
В нього зустрічаються такі казуси. І це ще не найгірше)
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avatar
жажа_the_best (Харьков)
04.10.2024 в 22:28
То же самое будет и с динама когда ее покинет суркис. Скорее бы...
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