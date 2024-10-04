Журналист: В Минае уже нет питания для игроков и они сами стирают вещи

Украинский журналист и комментатор Михаил Спиваковский рассказал о нынешней ситуации в кризисном "Минае".

Напомним, что не так давно главный тренер "Миная" Желько Любенович говорил о том, что он уже давно готов уйти в отставку, но руководство клуба не хочет отпускать коуча.

"У Любеновича контракт подписан таким образом, что он не может сам уйти, его должны только уволить. Но увольнять его не хотят. Есть также вариант, что кто-то из клубов УПЛ захочет выкупить у "Миная" контракт тренера.

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Если говорить о "Минае" - из того что я слышал, команда функционирует полностью в эконом-режиме. Там дошло до того, что насколько я понимаю, там уже нет питания для футболистов, там они уже сами стирают, и новый автобус команды выглядит так, что им можно пугать детей. Потому что старый автобус был новый, а новый – старый. Поэтому мне кажется, что в этой команде не очень-то хотят играть и не очень-то хотят ее тренировать", - рассказал Спиваковский.

Напомним, что "Минай" идет на 8-м месте в своей группе Первой лиге, имея 5 очков после 7 матчей.