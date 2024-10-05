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Носов рассказал, что думает о потенциальном объединении с Металлистом и смене названия клуба

Первая лига
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Владелец М1925 отвечал на вопросы подписчиков в Instagram

Носов рассказал, что думает о потенциальном объединении с Металлистом и смене названия клуба

metalist1925.com

Новина українською

Президент харьковского клуба рассказал о ребрендинге и теоретическом объединении с "Металлистом".

“Где-то семь или восемь месяцев работаем над стратегией клуба. Эта работа не делается быстро. Относительно конкретно ребрендинга и смены названия, мы размышляем на этот счет и у нас есть идеи. Смена названия возможна только со следующего сезона”.

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“Я с большим уважением отношусь к старому “Металлисту”, я был болельщиком этого клуба очень много лет. Я считаю, что харьковское дерби – это классно. Я желаю нынешнему "Металлисту" развития, чтобы у них все было хорошо. Если у Харькова будет две мощные команды, независимо от того, как они называются, это будет классно. Что касается объединения – никогда не думал”, – заявил владелец.

"Металлист 1925" занимает 5 место в группе В Первой лиги.

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Металлист 1925 (Харьков) Владимир Носов
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Источник:
Володимир Носов (Instagram)
Опубликовал: Александр Симченко
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