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Носов рассказал, что думает о потенциальном объединении с Металлистом и смене названия клуба
Владелец М1925 отвечал на вопросы подписчиков в Instagram
metalist1925.com
Президент харьковского клуба рассказал о ребрендинге и теоретическом объединении с "Металлистом".
“Где-то семь или восемь месяцев работаем над стратегией клуба. Эта работа не делается быстро. Относительно конкретно ребрендинга и смены названия, мы размышляем на этот счет и у нас есть идеи. Смена названия возможна только со следующего сезона”.
“Я с большим уважением отношусь к старому “Металлисту”, я был болельщиком этого клуба очень много лет. Я считаю, что харьковское дерби – это классно. Я желаю нынешнему "Металлисту" развития, чтобы у них все было хорошо. Если у Харькова будет две мощные команды, независимо от того, как они называются, это будет классно. Что касается объединения – никогда не думал”, – заявил владелец.
"Металлист 1925" занимает 5 место в группе В Первой лиги.
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