Президент Металлиста 1925 – о возвращении команды в УПЛ: Сделаем все возможное, чтобы выйти через переходные матчи

Президент "Металлиста 1925" Владимир Носов ответил на вопросы фанатов, которые они задавали ему в сторис Instagram, также на вопросы ЗБІРНОЙ.

Стоит ожидать возвращения "Металлиста 1925" в УПЛ уже в сезоне 2025/26

Очень много работы мы ведем ту, которую вы, к сожалению, не видите. Уже вырисовывается игра. Я думаю, что у нас все получится. Я не знаю удастся ли выйти напрямую, это будет очень сложно, но сделаем все возможное, чтобы выйти через переходные матчи.

Будет ли ребрендинг харьковской команды?

Где-то семь или восемь месяцев работаем в целом над стратегией клуба, в частности, по брендингу. К сожалению, эта работа не производится быстро. Относительно конкретно ребрендинга и смены названия, мы размышляем над этим вопросом и имеем некоторые идеи. Смена названия возможна только со следующего сезона. И мы обязательно сообщим, если мы примем такое решение.

Возможно ли объединение харьковского "Металлиста 1925" с "Металлистом"?

Я очень важно отношусь к старому "Металлисту", был болельщиком этого клуба много лет. Я считаю, что харьковское дерби – это здорово. Я желаю нынешнему "Металлисту" развития и надеюсь, что у них все будет хорошо. Если в Харькове будут две мощные команды независимо от их названий, это будет классно. Что касается объединения – я никогда об этом не думал.

Как вы считаете, стоит или нет делать полную перезагрузку состава команды во время летнего трансферного окна

Я думаю, что основная проблема не в игроках, а вообще в атмосфере, в клубном духе. Клуб – это большая семья, а не только игроки на поле. У нас много работы с точки зрения организационного построения всего коллектива.

Все работающие в нашем клубе должны идти к результату. Поэтому говорить, что только игроки виноваты в чем-то, поверьте мне – абсолютно нет. Игроки – это часть команды, а не вся команда