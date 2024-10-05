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Ключевой игрок Металлиста получил тяжелую травму
Известно, на сколько выбыл игрок
Getty Images/Global Images Ukraine
В матче 10-го тура Первой лиги "Металлист" сыграл против "Агробизнеса". Матч завершился со счетом 0:1 в пользу "Агробизнеса".
В ходе игры вингер "Металлиста" Даниил Кайдалов получил тяжелую травму. На 74-й минуте Кайдалов сместился в центр, и в него жестко пошел Роман Кузьмин. После эпизода Даниил был заменен на 79-й минуте. Вместо него вышел Даниил Приходько.
После игры главный тренер "Металлиста" прокомментировал травму Кайдалова:
"До конца этой части чемпионата мы не сможем на него рассчитывать."
Напомним, 18-летний Даниил Кайдалов отыграл в 8 матчах Первой лиги, у которых отличился 2 голами.
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