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Ключевой игрок Металлиста получил тяжелую травму

Первая лига
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Известно, на сколько выбыл игрок

Ключевой игрок Металлиста получил тяжелую травму

Getty Images/Global Images Ukraine

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В матче 10-го тура Первой лиги "Металлист" сыграл против "Агробизнеса". Матч завершился со счетом 0:1 в пользу "Агробизнеса".

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В ходе игры вингер "Металлиста" Даниил Кайдалов получил тяжелую травму. На 74-й минуте Кайдалов сместился в центр, и в него жестко пошел Роман Кузьмин. После эпизода Даниил был заменен на 79-й минуте. Вместо него вышел Даниил Приходько.

После игры главный тренер "Металлиста" прокомментировал травму Кайдалова:

"До конца этой части чемпионата мы не сможем на него рассчитывать."

Напомним, 18-летний Даниил Кайдалов отыграл в 8 матчах Первой лиги, у которых отличился 2 голами.

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Источник:
fcmetalist
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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