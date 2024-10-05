Ключевой игрок Металлиста получил тяжелую травму

В матче 10-го тура Первой лиги "Металлист" сыграл против "Агробизнеса". Матч завершился со счетом 0:1 в пользу "Агробизнеса".

В ходе игры вингер "Металлиста" Даниил Кайдалов получил тяжелую травму. На 74-й минуте Кайдалов сместился в центр, и в него жестко пошел Роман Кузьмин. После эпизода Даниил был заменен на 79-й минуте. Вместо него вышел Даниил Приходько.

После игры главный тренер "Металлиста" прокомментировал травму Кайдалова:

"До конца этой части чемпионата мы не сможем на него рассчитывать."

Напомним, 18-летний Даниил Кайдалов отыграл в 8 матчах Первой лиги, у которых отличился 2 голами.