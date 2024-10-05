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Первая лига. ЮКСА – Кудровка 3:4. Голевая феерия в Киеве

Первая лига

Единственная игра субботы

Первая лига. ЮКСА – Кудровка 3:4. Голевая феерия в Киеве

Фото: ФК ЮКСА

Владислав Пригода Автор UA-Футбол
Новина українською

В Киеве сыграли один из самых интригующих матчей десятого тура, ведь встречались вторая и шестая команды группы Б. ЮКСА в чемпионате не проигрывала шесть матчей подряд, а "Кудровка" – четыре. ЮКСА – наиболее результативная команда группы: 18 голов.

Начало встречи шокировало хозяев поля. Литовченко на скорости ворвался в штрафную и прострелил, а Сторчоус забил уже в пустые ворота – 0:1. На 18-й минуте опытный Коркишко с острого угла по невероятной траектории попал в дальнюю девятку – 0:2. Это точно будет один и из самых лучших голов сезона! Однако хозяева не опустили руки и довольно быстро сократили отставание в счете. После подачи с углового отличился Казаков – 1:2. Достаточно быстро гости снова выигрывали в два мяча. Пенальти реализовал Коркишко – 1:3. В первом тайме был футбол хорошей интенсивности.

В начале второго тайма Синегуб первым оказался на добивании и вернул интригу в наш матч - 2:3. В середине второго тайма арбитр назначил пенальти в ворота гостей. Одиннадцатиметровый реализовал Венди – 3:3. Вот так матч! Казалось, что "крестоносцы" смогут развить свой успех, но не так случилось, как предполагалось. Легостаев вовремя сориентировался в штрафной и расстрелял ворота – 3:4. Это просто невероятный матч. Еще однажды отыграться хозяева уже не смогли. Таким образом, беспроигрышная серия ЮКС прерывается.

Первая лига. Группа Б. Десятый тур

ЮКСА - "Кудровка" 3:4

Голы: Казаков (26), Синегуб (54), Венди (64, пен) - Сторчоус (7), Коркишко (18, 30 пен), Легостаев (74)

ЮКСА: Федотов, Махнев, Юзефович, Зозуля, Дедяев, Казаков, Гоуларт, Евдокимов, Рамон, Харченко, Венди

"Кудровка": Яшков, Рогозинский, Потимков, Сердюк, Гагун, Думанюк, Матвеев, Сторчоус, Коркишко, Тузенко, Литовченко

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Комментарии
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жажа_the_best (Харьков)
05.10.2024 в 16:16
Настоящий голепад. Зрители такое любят! Побольше бы таких матчей!
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Комментарии 1
avatar
жажа_the_best (Харьков)
05.10.2024 в 16:16
Настоящий голепад. Зрители такое любят! Побольше бы таких матчей!
Ответить
0
0

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