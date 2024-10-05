Почему Любеновича не увольняют из Миная? Стали известны детали

Представитель Первой лиги "Минай" находится в кризисе, что отражается на результатах команды. Тренер Желько Любенович уже несколько раз заявлял о желании уйти из команды, но руководство не принимает решение об увольнении.

Ранее в СМИ говорилось о том, что контракт Любеновича с "Минаем" оформлен таким образом, что расторгнуть его в одностороннем порядке тренер не может.

"Интерпретировать ситуацию как "руководство верит в то, что серб исправит положение", не совсем правильно. Руководство выбрало позицию: "Вместе [тренер с командой] вляпались – вместе разгребайте". Любенович уже не скрывает, что не хочет тренировать Минай, но сам уйти не може"», - пишет телеграм-канал „УПЛ жива“.

Источник добавляет, что это создает в раздевалке команды болезненную атмосферу.