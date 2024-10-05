  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Первая лига
  4. Почему Любеновича не увольняют из Миная? Стали известны детали
В тренде
Первая лига
Первая лига

Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Почему Любеновича не увольняют из Миная? Стали известны детали

Первая лига

Ситуация нездоровая

Почему Любеновича не увольняют из Миная? Стали известны детали

Фото - Олександр Приходько, UA-Футбол

Новина українською

Представитель Первой лиги "Минай" находится в кризисе, что отражается на результатах команды. Тренер Желько Любенович уже несколько раз заявлял о желании уйти из команды, но руководство не принимает решение об увольнении.

Читайте такжеЛюбенович: Я уже месяц прошу руководство об отставке. Считаю, что я должен уйти, чтобы Минай начал лучше играть

Ранее в СМИ говорилось о том, что контракт Любеновича с "Минаем" оформлен таким образом, что расторгнуть его в одностороннем порядке тренер не может.

"Интерпретировать ситуацию как "руководство верит в то, что серб исправит положение", не совсем правильно.

Руководство выбрало позицию: "Вместе [тренер с командой] вляпались – вместе разгребайте". Любенович уже не скрывает, что не хочет тренировать Минай, но сам уйти не може"», - пишет телеграм-канал „УПЛ жива“.

Источник добавляет, что это создает в раздевалке команды болезненную атмосферу.

По теме
yellow-arrow
Ключевой игрок Металлиста получил тяжелую травму
yellow-arrow
ЮКСА - Кудровка: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
yellow-arrow
Президент Металлиста 1925 – о возвращении команды в УПЛ: Сделаем все возможное, чтобы выйти через переходные матчи
Желько Любенович ФК Минай
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
УПЛ жива
Опубликовал: UA-Футбол
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости