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Почему Любеновича не увольняют из Миная? Стали известны детали
Ситуация нездоровая
Фото - Олександр Приходько, UA-Футбол
Представитель Первой лиги "Минай" находится в кризисе, что отражается на результатах команды. Тренер Желько Любенович уже несколько раз заявлял о желании уйти из команды, но руководство не принимает решение об увольнении.
Ранее в СМИ говорилось о том, что контракт Любеновича с "Минаем" оформлен таким образом, что расторгнуть его в одностороннем порядке тренер не может.
"Интерпретировать ситуацию как "руководство верит в то, что серб исправит положение", не совсем правильно.
Руководство выбрало позицию: "Вместе [тренер с командой] вляпались – вместе разгребайте". Любенович уже не скрывает, что не хочет тренировать Минай, но сам уйти не може"», - пишет телеграм-канал „УПЛ жива“.
Источник добавляет, что это создает в раздевалке команды болезненную атмосферу.
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