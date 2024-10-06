Президент Металлиста 1925: Будем стараться все сделать, чтобы выйти в УПЛ через переходные матчи

Президент харьковского "Металлиста 1925" Владимир Носов ответил на вопрос болельщика, который поинтересовался целью команды на текущую кампанию.

“ – Пройдет ли возвращение в УПЛ уже по завершении этого сезона? – Очень много работы мы ведем, которую вы, к сожалению, не видите. Уже вырисовывается игра, я думаю, у нас все получится. Не знаю, удастся ли это сделать напрямую, будет очень сложно. Однако попытаемся все сделать, чтобы выйти через переходные матчи”, – сказал Носов.

В настоящее время "Металлист 1925" находится на шестом месте группы Б Первой лиги. Для того чтобы претендовать на УПЛ, нужно завершить первую часть сезона в четверке своей группы. До этого харьковчанам не хватает одного зачетного пункта.