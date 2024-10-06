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Президент Металлиста 1925: Будем стараться все сделать, чтобы выйти в УПЛ через переходные матчи

Первая лига

Пока команда в нижней части турнирной таблицы

Президент Металлиста 1925: Будем стараться все сделать, чтобы выйти в УПЛ через переходные матчи

Фото: ФК Металіст 1925

Новина українською

Президент харьковского "Металлиста 1925" Владимир Носов ответил на вопрос болельщика, который поинтересовался целью команды на текущую кампанию.

– Пройдет ли возвращение в УПЛ уже по завершении этого сезона?

– Очень много работы мы ведем, которую вы, к сожалению, не видите. Уже вырисовывается игра, я думаю, у нас все получится. Не знаю, удастся ли это сделать напрямую, будет очень сложно. Однако попытаемся все сделать, чтобы выйти через переходные матчи”, – сказал Носов.

В настоящее время "Металлист 1925" находится на шестом месте группы Б Первой лиги. Для того чтобы претендовать на УПЛ, нужно завершить первую часть сезона в четверке своей группы. До этого харьковчанам не хватает одного зачетного пункта.

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УПЛ Металлист 1925 (Харьков) Владимир Носов
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Источник:
Офіційний сайт Металіста 1925
Опубликовал: Максим Кучер
Комментарии
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Пан Коцький (Єкабпілс)
06.10.2024 в 13:31
Коли вже почнуть криптошахраїв за жо-пу брати ?
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Комментарии 1
avatar
Пан Коцький (Єкабпілс)
06.10.2024 в 13:31
Коли вже почнуть криптошахраїв за жо-пу брати ?
Ответить
0
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