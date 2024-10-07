Близнюк дебютирует в матче против Виктории. Что смотреть во вторник в Первой лиге

Не успели команды доиграть десятый тур, как уже начинается одиннадцатый в Первой лиге сезона 2024/25. Вашему вниманию анонс противостояния между "Викторией" и "Металлургом".

Группа Б

"Виктория" - "Металлург"

08.10.2024. 12:00. "Колос". Борисполь

"Виктория" свой номинальный домашний матч из-за ситуации безопасности будет играть в Борисполе. К сожалению, таковы реалии. В прошлом туре коллектив из Сум сыграл вничью с "Диназом" – 0:0. Это был явно не самый лучший матч для подопечных Бессмертного. "Виктория" уже четыре матча подряд не может выиграть: три ничьих и поражение. Возможно, пора прервать эту серию?

"Металлург" в прошлом туре из-за воздушной тревоги в Полтавской области так и не смог сыграть свой матч против "Кремня". Таким образом именно в Борисполе в качестве тренера запорожцев в этом сезоне дебютирует Илья Близнюк. В Запорожье "Виктория" уверенно победила "Металлург". Смогут ли запорожцы в этот раз зацепиться за очки?