Сможет ли Буковина остановить Агробизнес? Что смотреть в среду в Первой лиге

Завтра сыграют сразу четыре матча одиннадцатого тура Первой лиги сезона 2024/25. Представляем вашему вниманию анонс противостояний.

Группа А

"Подолье" - "Металлист"

09.10.2024. 13:00. "Подолье". Хмельницкий

В Хмельницком пятая команда группы А будет принимать четвертую. Соперников отделяют три зачетных пункта. В прошлом туре "Подолье" не играло, поэтому сейчас достаточно сложно оценить игровой тонус подопечных Костышина. "Металлист" прервал свою победную серии и уступил "Агробизнесу". Однако харьковчане по игре ничем не уступали лидеру, но свои моменты не реализовали и пропустили досадный мяч. Много вопросов было к главному арбитру, но VAR в Первой лиге нет. Серьезно травмировался в этом матче Даниил Кайдалов.У 18-летнего игрока – перелом надколенной чашечки и начнет полноценно тренироваться он только в 2025 году. Сложно определить фаворита в этом противостоянии, но легко хозяевам не будет точно.

"Прикарпатье" - "Минай"

09.10.2024. 14:00. Ивано-Франковск. "Рух"

"Прикарпатье" на прошлой неделе довольно неожиданно сыграло вничью на выезде против "Буковины" - 0:0. В этом матче подопечные Рыпана основной акцент сделали на надежной игре в защите и достигли своего. В атаке почти ничего не удалось создать, но ничья в Черновцах – это неплохой результат. Повреждение получил основной центральный защитник Василий Француз. "Минай" в прошлом туре не играл. Сейчас очень сложная обстановка в клубе. Любенович уже не скрывает, что не хочет тренировать "Минай", но сам уйти не может. Все это создает болезненную атмосферу в раздевалке. "Минай" в этом сезоне выиграл всего одну игру и было это как раз против "Прикарпатья" (4:2).

"Агробизнес" - "Буковина"

09.10.2024. 14:30. "Юность". Волочиск

Безусловно, это самый ожидаемый матч в группе А. Лидер будет принимать третью команду. "Агробизнес" продолжает впечатлять своими результатами – восемь подряд побед. В прошлом туре были все шансы, что эта серия прервется, но подопечные Чижевского все же выиграли у "Металлиста". Это был не самый лучший матч коллектива из Волочиска, но главное это результат. "Буковина" на прошлой неделе не смогла дожать "Прикарпатье". С игрой в заключительной трети поля все еще ощущаются проблемы у подопечных Кривенцова. Эта игра будет серьезным испытанием для хозяев и есть все шансы, что они впервые в сезоне потеряют очки. "Агробизнес" по игре сейчас выглядит не слишком убедительно.

Группа Б

"Металлист 1925" - "Кремень"

09.10.2024. 15:00. Киевская обл. "Арена Левый Берег"

Харьковчане продолжают разочаровывать своих болельщиков. Три матча подряд не может выиграть "Металлист 1925": две ничьи и поражение. В прошлом туре подопечные Патрика ван Леувена сыграли вничью с "Мариуполем" - 1:1. Вновь не удалось проявить себя футболистам "Металлиста 1925" в заключительной трети поля. С имеющимся кадровым потенциалом так играть стыдно. Моментов создают немного харьковчане, а в защите играют не идеально. По словам президента клуба, тренерскому штабу нужно время для того, чтобы проявить себя. "Кремень" в прошлом туре должен был играть против "Металлурга", но из-за воздушной тревоги игру перенесли. Эта пауза должна пойти на пользу молодой команде. Напомним, что в первом круге игра завершилась сенсационной ничьей.