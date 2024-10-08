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Виктория - Металлург: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Первая лига

Виктория - Металлург: Онлайн видеотрансляция матча ⋇ 08.10.2024 ⋇ Смотреть футбол на UA-Футбол

Виктория - Металлург: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Фото: ФК Вікторія

Новина українською

Воздушная тревога помешала Близнюку дебютировать в качестве тренера "Металлурга" в матче против "Кремня". Однако сегодня уже ничего не должно помешать запорожцам сыграть с "Викторией" в Борисполе. Коллектив из Сум четыре матча не может выиграть, но уже сегодня эта серия может прерваться. Напомним, что в первом круге "Виктория" уверенно выиграла 3:1.

Начало игры – в 13:00. Прямая трансляция игры будет на YouTube-канале DiviSport.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Владислав Пригода
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