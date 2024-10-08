Президент Металлиста 1925: Если долгое время будут плохие результаты, мы просто уволим всех и построим клуб с нуля

Президент " Металлиста 1925 " Владимир Носов рассказал о целях команды после возвращения в элиту украинского футбола.

- Какие будут цели по возвращении в УПЛ?

- Я не знаю, видите ли вы это или нет, но мы вместе с партнерами и коллегами делаем значительное количество шагов, чтобы не просто бороться за место внутри элитного дивизиона, а чтобы бороться за высокие позиции. Многие хейтеры смеются над тем, что команда сейчас показывает на поле, но они все замолчат, когда мы начнем демонстрировать настоящую игру. Смеется тот, кто смеется последним.

– Если у команды долгое время будут плохие результаты, вы перестанете финансировать клуб?

– Если долгое время будут плохие результаты, мы просто уволим всех и построим клуб с нуля.