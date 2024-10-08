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Носов: У нас мощная команда, которая по амбициям могла бы спокойно играть в топ УПЛ
Президент клуба – о тренерском штабе и трансферной стратегии
Фото - UA-Футбол
Владелец "Металлиста 1925" Владимир Носов поделился мыслями о работе главного тренера Патрика ван Леувена.
"Патрик и его команда – это серьезные специалисты, им нужно дать время, они пришли в новую команду, подавленный коллектив. Я уже вижу определенные результаты.
Конечно, кто-то скажет, что давайте выигрывать все на свете, но так не бывает. Он только пришел и начал свою работу, но уже появляется игра, которой очень давно мы не видели в нашей команде”.
“Однозначно будут трансферы, но сегодня у нас очень мощная команда, которая по своим амбициям могла бы абсолютно спокойно играть в топ УПЛ.
Да, есть позиции, которые было бы неплохо усилить, но основное – построение команды. Мы будем очень остро работать над тем, чтобы весь коллектив был адекватным, в соответствии с нашими целями", – приводит слова Носова пресс-служба "Металлиста 1925".
Напомним, что Ван Леувен возглавил клуб в конце августа.
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