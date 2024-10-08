Носов: У нас мощная команда, которая по амбициям могла бы спокойно играть в топ УПЛ

Владелец "Металлиста 1925" Владимир Носов поделился мыслями о работе главного тренера Патрика ван Леувена.

"Патрик и его команда – это серьезные специалисты, им нужно дать время, они пришли в новую команду, подавленный коллектив. Я уже вижу определенные результаты.

Конечно, кто-то скажет, что давайте выигрывать все на свете, но так не бывает. Он только пришел и начал свою работу, но уже появляется игра, которой очень давно мы не видели в нашей команде”.