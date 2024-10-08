Первая лига
Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Новый выпуск программы Украина футбольная
Свежий выпуск программы
Информационно-аналитическая программа "Украина футбольная". Все главные новости из мира Первой и Второй лиг.
Новый выпуск передачи от 07.10.2024.
Гость программы - известный украинский тренер и эксперт Олег Федорчук.
В выпуске:
- Первая лига: "Эпицентр" прерывает яркую серию, Коркишко забивает чудо-гол;
- Первые успехи Вирта, первые 50 000 YouTube-канала ПФЛ;
- Вторая лига: в группе А "Скала 1911" возвращается в лидерскую гонку, "Чернигов" впервые проигрывает.
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Источник:ПФЛ
Опубликовал: Алина Ерофеева
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