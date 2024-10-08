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Новый выпуск программы Украина футбольная

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Информационно-аналитическая программа "Украина футбольная". Все главные новости из мира Первой и Второй лиг.

Новый выпуск передачи от 07.10.2024.

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Гость программы - известный украинский тренер и эксперт Олег Федорчук.

В выпуске:

  • Первая лига: "Эпицентр" прерывает яркую серию, Коркишко забивает чудо-гол;
  • Первые успехи Вирта, первые 50 000 YouTube-канала ПФЛ;
  • Вторая лига: в группе А "Скала 1911" возвращается в лидерскую гонку, "Чернигов" впервые проигрывает.

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Украина футбольная
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Источник:
ПФЛ
Опубликовал: Алина Ерофеева
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