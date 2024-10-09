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Первая лига. Видеотрансляции матчей группы А

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Первая лига. Видеотрансляции матчей группы А

Фото: ФК Агробізнес

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Сегодня сыграют три матча одиннадцатого тура Первой лиги сезона 2024/25 в группе А. Обращаем внимание на противостояние в Волочиске, где лидер группы "Агробизнес" будет принимать "Буковину". Подопечные Чижевского выиграли все свои восемь матчей, но в предыдущем туре они играли не убедительно. Возможно, пора лидеру потерять очки?

В Ивано-Франковске "Прикарпатье" будет принимать "Минай". Оба соперника сейчас переживают не лучшие времена, поэтому прогнозировать исход противостояния сложно. Напомним, что "Минай" свою единственную победу одержал как раз в матче с "Прикарпатье".

13:00. "Подолье" - "Металлист"

14:00. "Прикарпатье" - "Минай"

14:30. "Агробизнес" - "Буковина"

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Владислав Пригода
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