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Первая лига. Виктория – Металлург 0:0. У Близнюка еще много работы

Первая лига

Стартовая игра тура

Первая лига. Виктория – Металлург 0:0. У Близнюка еще много работы

Фото: ФК Вікторія

Владислав Пригода Автор UA-Футбол
Новина українською

"Виктория" в прошлом туре в статусе хозяев поля сыграла вничью с "Диназом" и замыкала топ-4. "Металлург" из-за воздушной тревоги в Полтавской области не смог сыграть с "Кремнем". Таким образом, именно сегодня в пятом для себя клубе Первой лиги в качестве тренера дебютировал Илья Близнюк.

К сожалению, в первом тайме команды не порадовали зрителей ярким футболом. В позиционном футболе ощущались существенные проблемы. Для голкиперов это была хорошая игра, они ведь оставались без работы. 0:0 – логичный результат первого тайма в Борисполе. Медленный футбол с обилием борьбы, но без моментов. Не было понятно за счет чего команды сегодня хотят забивать.

В начале второго тайма мог выводить "Викторию" вперед Чеглов, но он с выгодной позиции пробил мимо ворот. Активнее после перерыва заиграли подопечные Бессмертного. У запорожцев ничего не получалось в атаке. В защите они еще хорошо играли, но что делать с мячом в заключительной трети поля не знали.

Во второй половине тайма снова было много борьбы, но без моментов. В итоге игра так и завершилась без голов. Результат, который команды не устраивает.

Первая лига. Группа Б. Одиннадцатый тур

"Виктория" - "Металлург" 0:0

"Виктория": Литвиненко – Ульянов, Кравчук, Сасовский, Корохов, Лебеденко, Бойко, Машталир, Шарай, Паламар, Евпак

"Металлург": Байда - Страдс, Палюх, Клименко, Козлов, Алибеков, Крапивный, Борисенко, Иродовский, Бандурин, Близниченко

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Комментарии
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жажа_the_best (Харьков)
08.10.2024 в 14:59
А зачем Близнюк целует своих игроков в голову после финального свистка??
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Комментарии 1
avatar
жажа_the_best (Харьков)
08.10.2024 в 14:59
А зачем Близнюк целует своих игроков в голову после финального свистка??
Ответить
0
0

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