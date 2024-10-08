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Ситуация со стиркой и питанием в Минае – обычная. Проблема – в доверии игроков к Любеновичу

Первая лига
Обновлено

Эксклюзив из-за кулис закарпатской команды

Ситуация со стиркой и питанием в Минае – обычная. Проблема – в доверии игроков к Любеновичу

Фото - Олександр Приходько, UA-Футбол

Новина українською

На днях известный украинский инсайдер Михаил Спиваковский рассказал о текущей ситуации в кризисном "Минае", который в нынешнем сезоне выиграл три из 11-ти матчей во всех турнирах. Если обобщить, то украинский журналист и с недавних пор эксперт UPL.tv охарактеризовал работу клуба как "эконом-режим". На самом деле, это привычная форма функционирования закарпатского клуба с момента полномасштабного вторжения россии в Украину. И, по большому счету, ничего "необычного" для игроков, которые находятся в команде длительное время, не случилось.

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Питание для футболистов в клубе можно назвать "плавающим". Однако, с этой проблемой игроки начали сталкиваться в течение последнего года. В те времена, когда командой руководил Владимир Шаран, подобного не случалось, и питание было на приличном уровне. Реализовывать дополнительные методы экономии руководство клуба начало с появлением более гибкого Желька Любеновича. А связывать "закрытие кухни" можно только с результатами команды, а не с проблемой с финансированием. Поэтому не исключено, что серия побед приведет к восстановлению бесплатного питания команды на клубной базе. Ситуация не нормальная, но в руководстве систему "мотивации" видят не в виде бонусов, а в ухудшении и без того скромных условий труда.

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Что касается слухов о самостоятельной стирке, то, по эксклюзивной информации UA-Футбол, футболистам запретили на базе стирать исключительно личную одежду. Это не касается формы и экипировки для тренировок.

А еще, как ни странно – в команде вполне рабочая атмосфера, с погрешностью на все неприятные нюансы. Сами футболисты уверяют, что стремятся улучшить свою игру и начать побеждать. Единственное – понимают, что исправлять турнирное положение им нужно самостоятельно, поскольку доверия к сербскому специалисту в раздевалке больше нет. Оно и неудивительно, ведь за последние полгода Любенович пытался уйти раз пять. Сразу можно вспомнить "Ингулец", "Зарю" и "Колос", о чем ранее писал, в частности, и UA-Футбол. А еще стоит добавить пару попыток подать в отставку после поражений в матчах Первой лиги.

Свой следующий матч "Минай" сыграет в среду, 9-го октября, против "Прикарпатья".

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: UA-Футбол
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