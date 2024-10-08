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Голкипер Полтавы Восконян: Лично я получил удовольствие от победы над Металлистом 1925
Полтава в Первой лиге пока что идет без поражений
Фото: СК Полтава
Голкипер "
– "Полтава" в нынешнем чемпионате еще не проигрывала. Каков секрет успеха вашей команды?
– На самом деле секрета никакого нет. Все достижения в этом сезоне – это результат кропотливой работы всего коллектива. Мы настраиваемся на каждую игру по-боевому, ведь хотим попасть в четверку лучших в нашей группе и уже весной выступать в чемпионской группе Первой лиги.
– От какого матча вашей команды получили наибольшее удовольствие? А какая игра вообще не удалась? Может быть, противостояние в Запорожье?
– Лично я получил удовольствие от победы над "Металлистом 1925". Переиграть такого квалифицированного соперника, который ставит перед собой высокие цели на эти соревнования еще и на выезде, – многое стоит. Ну, и особое удовольствие было играть на легендарном стадионе "Динамо" имени Валерия Лобановского.
Что касается второй части вопроса, то я не соглашаюсь, что игра в Запорожье нам не удалась ( 0:0 в конце лета – прим. ). Мы все равно настраиваемся на все игры, и нельзя сказать, что в том матче как-то плохо сыграли. Причем "Металлург" ни в коем случае не следует недооценивать, у них хорошая квалифицированная команда. А провалов у нас в этом сезоне, к счастью, не было.
– В каких игровых компонентов "Полтава" превосходит своих конкурентов?
– По моему мнению, мы наиболее физически выносливая команду лиги. Наша физическая готовность прямо на феноменальном уровне.
– В этом сезоне у вас не так много сэйвов, но статистика действительно впечатляет. Как удалось быстро достичь взаимопонимания с новой обороной?
– На самом деле во многих матчах у меня не так много работы, бывает так, что по одному удару за игру. Как говорится, оборона начинается с нападения. У нас каждый достойно играет на своей позиции, поэтому найти общий язык со всеми не было проблемой. Пожалуй, то, что у меня не так много сейвов – заслуга всей команды.
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