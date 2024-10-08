В миллионах долларов. Главный инвестор Буковины назвал бюджет клуба на сезон

Инвестор перволиговской " Буковины " Владимир Дубинский рассказал ютуб-каналу "ТРЕНДЕЦЬ" о бюджете клуба на текущий сезон.

– Во сколько финансов обходится вам команда Первой лиги?

– Я очень не люблю говорить о деньгах.

Мы действительно платим всю зарплату в белую, у нас нет доплат. Мы считаем бюджет сезона 2024/25 где-то около 120 миллионов гривен.

– Это расходы на команду без инвестиций?

– 3 миллиона долларов, если мы будем считать в долларах. 120 миллионов гривен – это зарплата, содержание клуба, логистика, проживание, питание.

- Инвестиции – это отдельная статья расходов?

– В эту сумму входит поддержка поля, это несколько полей. Также сюда входит около 15 миллионов гривен, которые мы должны инвестировать в молодежь, их питание, тренировку. Я бы очень хотел, чтобы он был на уровне 100 миллионов, но мы так посчитали, что 120 миллионов – это будет бюджет "Буковины" на сезон.

Я знаю, что завтра будет много вопросов, но мы все эти деньги показываем, платим огромные налоги на всю зарплату, на все проходящие взносы. Поэтому у нас сейчас около 10 официальных спонсоров, которые перечисляют средства. Это будет открыто по окончании сезона. Это действительно так.