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В миллионах долларов. Главный инвестор Буковины назвал бюджет клуба на сезон
Солидная, как для Первой лиги, сумма
Фото: ФК Буковина
Инвестор перволиговской "
– Во сколько финансов обходится вам команда Первой лиги?
– Я очень не люблю говорить о деньгах.
Мы действительно платим всю зарплату в белую, у нас нет доплат. Мы считаем бюджет сезона 2024/25 где-то около 120 миллионов гривен.
– Это расходы на команду без инвестиций?
– 3 миллиона долларов, если мы будем считать в долларах. 120 миллионов гривен – это зарплата, содержание клуба, логистика, проживание, питание.
- Инвестиции – это отдельная статья расходов?
– В эту сумму входит поддержка поля, это несколько полей. Также сюда входит около 15 миллионов гривен, которые мы должны инвестировать в молодежь, их питание, тренировку. Я бы очень хотел, чтобы он был на уровне 100 миллионов, но мы так посчитали, что 120 миллионов – это будет бюджет "Буковины" на сезон.
Я знаю, что завтра будет много вопросов, но мы все эти деньги показываем, платим огромные налоги на всю зарплату, на все проходящие взносы. Поэтому у нас сейчас около 10 официальных спонсоров, которые перечисляют средства. Это будет открыто по окончании сезона. Это действительно так.
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