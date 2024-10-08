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Вингер Буковины – об Угледаре: Трудно осознавать, что твоего города уже нет

Первая лига
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Его просто стерли с карты мира

Вингер Буковины – об Угледаре: Трудно осознавать, что твоего города уже нет

Deep State

Новина українською

Вингер "Буковины" Даниил Голуб, который родом из Угледара, рассказал о том, как он играет в футбол на фоне новостей с фронта.

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– Расскажи, как можно играть в футбол, когда ты видишь и читаешь новости, что происходит в твоем родном городе?

– Очень трудно осознавать, что твоего города уже нет, его стерли с карты мира. Это очень тяжело, но, если честно, я стараюсь меньше смотреть, читать, потому что потом не могу спать, не могу жить, осознавая это. Это очень тяжело для меня.

Кучу раз мне ночью снилось, что я иду по улицам или играю на поле. Было такое. Но просыпаясь – очень тяжело. Поэтому я как-то стараюсь меньше об этом думать, но об этом нельзя не думать.

– Что делают люди, живущие в Угледаре? Там кто-нибудь остался из твоих родственников, друзей? Или там уже никого нет?

– Слава Богу, что друзей и родственников нет – они уехали, потому что там очень тяжело в таких условиях жить. Думаю, вы сами понимаете. Мне в большинстве своем рассказывали родители.

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Источник:
ТРЕНДЕЦЬ
Опубликовал: Михаил Черныш
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