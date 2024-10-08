Буковина в 2025 году планирует начать строительство своего стадиона

Инвестор " Буковины " Владимир Дубинский в интервью для ютуб-канала "ТРЕНДЕЦ" рассказал, что хочет построить частный стадион.

- Мы понимаем, что бюджет для УПЛ – это втрое больше (чем клуб имеет сейчас – прим.). Я так думаю, что 8-10 (миллионов долларов – прим.) – это бюджет, возможно, еще не команды Лиги чемпионов или какого-то лидера еврокубков, но это более-менее достаточно. Есть большой вопрос с полями, со стадионом. Я не уверен, что мы в следующем году будем готовы.

– Потому что на этом поле нельзя играть в УПЛ?

– Нет, на этом поле нельзя играть. Само поле можно было бы переделать, оно в достаточно хороших кондициях, необходимо было бы утеплить. Это небольшой вопрос, как и освещение. Мы понимаем, сколько на это необходимо средств, это можно было бы сделать за 6 месяцев, но трибуны, инфраструктуру.

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- А вы посчитали, сколько стоит, чтобы привести в порядок стадион в Черновцах, чтобы играть в УПЛ?

- Здесь 2 больших вопроса. Мы сейчас покупали землю и планируем через год начать строительство частного стадиона. Мы многое обсуждали, смотрели. Мы никуда не денемся от того, чтобы строить частный стадион, если мы серьезно будем продолжать это дело.

– Какая цена? Это в районе 10 миллионов долларов?

– 50 миллионов.

– На какое количество зрителей?

– На 8 тысяч. Ну мы же говорим о стадионе, инфраструктуре и т.д.

Проблема, которую мы имеем сейчас здесь, несмотря на то, что у нас очень хорошее отношение местных властей к нам, мы так чувствуем, но стадион является коммунальной собственностью. Поскольку он находится в коммунальной собственности, мы можем производить только текущие ремонты, а для того, чтобы перестроить его под уровень УПЛ, начиная с вип-зоны и заканчивая всем остальным - необходимо снести все.

Мы надеялись, что нам будет достаточно провести немного бетонных работ, заменить кресла. Нет, здесь нужно практически разрушить часть стадиона, там нет ничего живого. Там невозможно даже людей посадить.

Я думаю, что за 600-800 миллионов гривен можно было бы сделать реконструкцию, но стадион – коммунальная собственность. Его не могут передать нам, он находится в коммунальной собственности. Существует закон, что нельзя приватизировать коммунальную собственность. А если ты не можешь приватизировать, как ты можешь вложить деньги? Это большой вопрос.

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И это большой вопрос, если мы выходим в УПЛ. Как здесь можно будет играть? А играть где-то на стороне это тоже так себе.

– То есть этот сезон, возможно, не нужно спешить выходить в УПЛ?

– Это я им всем говорю (команде - прим.), но мы хотим выйти в УПЛ, Я солгу, если скажу, что мы не хотим. Но я всем сказал, если этого не произойдет в этом сезоне, то нам бы лучше было еще сезон подготовиться, для того, чтобы построить или найти решение как реконструировать этот стадион.