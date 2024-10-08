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"Я говорю об этом после каждого матча и команде, и на пресс-конференциях", - ван Леувен - о главной проблеме Металлиста 1925

Первая лига

Тренер харьковчан подвел итог первого круга

"Я говорю об этом после каждого матча и команде, и на пресс-конференциях", - ван Леувен - о главной проблеме Металлиста 1925

metalist1925.com

Новина українською

Главный тренер "Металлиста 1925" Патрик ван Леувен оценил выступление команды в первом круге и объяснил, что нужно изменить в игре команды.

Напомним, что по итогам первого круга харьковчане идут на 6-м месте в турнирной таблице своей группы Первой лиги, имея 11 очков после 9 матчей.

– Завершился первый круг первого этапа чемпионата. Как вы можете оценить выступление "Металлиста 1925"?

- Если говорить об итогах первого круга, то вместе с командой знаем: мы должны достичь большего. Мы должны качественнее использовать наши шансы во время матчей, соответственно, это должно давать нам больше очков. Пока мы недовольны тем количеством баллов, что мы вместе заработали в предыдущих матчах. У нас было несколько ничейных результатов, где должны сыграть качественнее в атаке или в защите.

– В каких составляющих нужно добавить, чтобы команда улучшила результаты во втором круге?

- Во втором круге мы должны лучше использовать наши шансы, я говорю об этом после каждого из матчей и команде, и на пресс-конференциях. У нас есть моменты, где должны действовать аккуратнее. Или с фланга должна идти более качественная передача, или завершающий игрок должен быстрее выбирать нужную позицию.

- После одержанных двух побед команда сейчас не может одержать победу в трех матчах, почему так?

– Это футбол. Здесь простой ответ. У нас есть шансы в каждом матче, поэтому мы всегда смотрим вперед, все зависит от нас самих во время поединков. Нужно использовать наши шансы.

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Металлист 1925 (Харьков) Патрик ван Леувен
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Источник:
Металлист 1925
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
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учитель футбола (Львов)
08.10.2024 в 23:36
Так его даже тренером назвать нельзя,физрук слабого уровня.Ни тактики,ни стратегии.Бей - беги - это его футбол.О каком результате можно говорить?
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Комментарии 1
учитель футбола (Львов)
08.10.2024 в 23:36
Так его даже тренером назвать нельзя,физрук слабого уровня.Ни тактики,ни стратегии.Бей - беги - это его футбол.О каком результате можно говорить?
Ответить
0
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