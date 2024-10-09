Владелец Буковины: Мы сейчас играем не в тот футбол, о котором мне говорил Кривенцов

Владелец и главный инвестор " Буковины " Владимир Дубинский оценил работу главного тренера команды Валерия Кривенцова, работающего с командой с лета 2024 года.

"Я спросил (Кривенцова), в какой футбол мы будем играть. Он сказал, что ему нравится наш разговор. Мне понравилось его видение футбола.

Он говорил мне, что будем играть только в атакующий и умный футбол.Мы сейчас играем не в тот футбол, который он мне обещал, но я надеюсь, что шаг за шагом это улучшится. Я понимаю, что любому тренеру нужно минимум два-три года.

Между тем, о чем мы общались и то, что мы видим сейчас… Мне сказали, что команда уже изменила тактические схемы, тренировочный процесс и мы буквально неделю-другую увидим перемены, голы. Доверие к тренеру есть. Понимаю, что для того, чтобы достичь какого-то большого результата, потребуется тренер-легионе».

Я глубоко понимаю, что нужно два, а то и три года. Всегда, когда проигрываешь, что-то не нравится. то хочется сказать: "Все, свободен". Но мы договорились с Валерой (и я надеюсь, я не нарушу эти договоренности) – до следующего лета мы не будем говорить об этом (отставке).

Следующий год мы точно будем с Валерой работать. Я доверяю ему, человек очень трудолюбивый, очень открытый, очень профессиональный", – сказал Дубинский.