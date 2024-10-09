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Владелец Буковины: Мы сейчас играем не в тот футбол, о котором мне говорил Кривенцов
Владимир Дубинский - о главном тренер Буковины и игре команды
bukfc.com
Владелец и главный инвестор "
"Я спросил (Кривенцова), в какой футбол мы будем играть. Он сказал, что ему нравится наш разговор. Мне понравилось его видение футбола.
Он говорил мне, что будем играть только в атакующий и умный футбол.Мы сейчас играем не в тот футбол, который он мне обещал, но я надеюсь, что шаг за шагом это улучшится. Я понимаю, что любому тренеру нужно минимум два-три года.
Между тем, о чем мы общались и то, что мы видим сейчас… Мне сказали, что команда уже изменила тактические схемы, тренировочный процесс и мы буквально неделю-другую увидим перемены, голы. Доверие к тренеру есть. Понимаю, что для того, чтобы достичь какого-то большого результата, потребуется тренер-легионе».
Я глубоко понимаю, что нужно два, а то и три года. Всегда, когда проигрываешь, что-то не нравится. то хочется сказать: "Все, свободен". Но мы договорились с Валерой (и я надеюсь, я не нарушу эти договоренности) – до следующего лета мы не будем говорить об этом (отставке).
Следующий год мы точно будем с Валерой работать. Я доверяю ему, человек очень трудолюбивый, очень открытый, очень профессиональный", – сказал Дубинский.
Кривенцов был назначен главным тренером "Буковины" в мае 2024 года. Под его руководством команда в чемпионате одержала четыре победы, дважды сыграла вничью и дважды проиграла.
После восьми матчей "Буковина" занимает третье место в своей группе Первой лиги с 14 очками.
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