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Металлист 1925 - Кремень: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Первая лига

Металлист 1925 - Кремень: Онлайн видео трансляция матча ⋇ 09.10.2024 ⋇ Смотреть футбол на UA-Футбол

Металлист 1925 - Кремень: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Фото: ФК Металіст 1925

Новина українською

"Металлист 1925" примет "Кремень" в 11-м туре Первой лиги группы Б.

Харьковчане в минувшем туре сыграли вничью с "Мариуполем" (1:1). Клуб из Кременчуга должен был играть против "Металлурга", но из-за воздушной тревоги игру перенесли.

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"Металлист 1925" занимает 6-е место, "Кремень" - последнее, 9-е.

Начало игры - в 15:00. Прямая трансляция игры будет на YouTube-канале DiviSport.

Первая лига. Группа Б. 11-й тур
9 октября 2024 год
"Металлист 1925" 15:00 "Кремень"
Видеотрансляция - DiviSport

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Алина Ерофеева
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