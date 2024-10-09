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Металлист 1925 - Кремень: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
Металлист 1925 - Кремень: Онлайн видео трансляция матча ⋇ 09.10.2024 ⋇ Смотреть футбол на UA-Футбол
Фото: ФК Металіст 1925
"Металлист 1925" примет "Кремень" в 11-м туре Первой лиги группы Б.
Харьковчане в минувшем туре сыграли вничью с "Мариуполем" (1:1). Клуб из Кременчуга должен был играть против "Металлурга", но из-за воздушной тревоги игру перенесли.
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"Металлист 1925" занимает 6-е место, "Кремень" - последнее, 9-е.
Начало игры - в 15:00. Прямая трансляция игры будет на YouTube-канале DiviSport.
Первая лига. Группа Б. 11-й тур
9 октября 2024 год
"Металлист 1925" 15:00 "Кремень"
Видеотрансляция - DiviSport
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