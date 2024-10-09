Президент Буковины раскрыл самую высокую зарплату в команде

Инвестор "Буковины" Владимир Дубинский рассказал о трансферной компании клуба летом, а также назвал уровень зарплаты футболистов в черновицкой команде.

- Если говорить о трансферном окне, вы были удивлены тем, насколько трудно, даже имея деньги и инвестиции, пригласить какого-нибудь футболиста?

– Да, это большая проблема. Было много футболистов в списке, мне показывал спортивный директор, главный тренер. Я точно не вмешиваюсь в то, каких игроков брать. Они говорят о каждой позиции, на которую было по 10 игроков. Когда мы видели цифры 15-20 тысяч долларов в месяц, они понимали, что мы не дадим на это согласие. Мы говорили о бюджете.

Уровень игроков должен быть примерно равен. Если ты берешь футболистов с зарплатой по 20-30 тысяч долларов в месяц, ты должен других брать на такую ​​же зарплату.

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– То есть 5 тысяч долларов у вас самая высокая зарплата?

– Да, это самая высокая. Таких игроков у нас несколько. Бюджет от 2 до 5 тысяч на игрока, тренер и спортивный директор могут взять 2-3 более дорогих игрока, но они говорили, что им это пока не нужно. Если зимой им потребуется затраты 100-200 тысяч – они имеют на это право.

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- У вас было какое-то эмоциональное желание подписать какого-нибудь топового игрока? К примеру, "Металлист 1925" подписал Гармаша.

– Я был не в теме в то время. Я понемногу вхожу в футбол. Был вопрос, что я говорил, если быть откровенным: "Возьмите 500-600 тысяч долларов и приобретите двух иностранцев, если вы считаете, что это вам поможет". Такие вещи были.

Когда "Днепр-1" распадался, я тоже говорил: "Посмотрите там". У нас были предложения, достаточно неплохие, но ребята посмотрели и тренер сказал: "Нам просто не нужны эти люди. Мы не видим их сейчас. Вы не ставите цели завтра и любыми путями выйти в УПЛ". Это было больше их право, - сказал Дубинский.