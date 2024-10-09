Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Лупашко был среди кандидатов на должность тренера Буковины, - Дубинский
Еще до назначения Валерия Кривенцова
Фото: ФК Інгулець
Инвестор "Буковины" Владимир Дубинский рассказал о кандидатах на должность главного тренера команды, которые рассматривались перед подписанием соглашения с Валерием Кривенцовым.
– Вы пригласили Кривенцова на должность тренера. Пожалуй, это сейчас главная звезда, если взять по имени, потому что футболистов каких-то именитых не было. Это человек вокруг которого вы все хотите строить в спортивном плане?
– Пока. Есть некоторые разочарования, но не в Валерии. Он отличный человек. Я не знал, кто он. Я не был с ним знаком. Это была рекомендация нашего спортивного директора и директора клуба. Мы смотрели три кандидатуры, многие кандидаты были, имя которых называлось. Я действительно не знал никого близко как специалистов, чтобы можно было сказать.
– Когда вам, условно, предлагают кандидатуру Кривенцова. Он провел крутую работу в молодежке "Шахтера", но после того в профессиональных командах фактически не имел никаких успехов. Это вас не смутило?
– Я думаю, что "Шахтер" – это в своей степени эталон. Он столько лет проработал в "Шахтере" – это было действительно значимым фактором, чего мы решили взять Кривенцова. Был еще кандидат, в то время тренер "Полесья", тренер "Мариуполя", а также Лупашко – тренер "Ингульца", - рассказал Дубинский в интервью для YouTube-канала ТРЕНДЕЦЬ.
Популярное сейчас
- Рекорд рождаемости, потеря желания жить и образец для тер Штегена: Андрес Иньеста, которого вы не знали
- Степаненко травмирован, Лунин скоро вернется, Агуэро будет судиться с Барсой. Главные новости за 8 октября
- Путин – Шевченко: Это ты нам забил? Я тебя запомню
- Ситуация со стиркой и питанием в Минае – обычная. Проблема – в доверии игроков к Любеновичу
- Красавица дня. Очаровательная жена украинца, который стал лучшим на чемпионате мира по футзалу
- Элина Свитолина – на обложке модного журнала L'Officiel Ukraine