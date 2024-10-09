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Лупашко был среди кандидатов на должность тренера Буковины, - Дубинский

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Еще до назначения Валерия Кривенцова

Лупашко был среди кандидатов на должность тренера Буковины, - Дубинский

Фото: ФК Інгулець

Новина українською

Инвестор "Буковины" Владимир Дубинский рассказал о кандидатах на должность главного тренера команды, которые рассматривались перед подписанием соглашения с Валерием Кривенцовым.

– Вы пригласили Кривенцова на должность тренера. Пожалуй, это сейчас главная звезда, если взять по имени, потому что футболистов каких-то именитых не было. Это человек вокруг которого вы все хотите строить в спортивном плане?

– Пока. Есть некоторые разочарования, но не в Валерии. Он отличный человек. Я не знал, кто он. Я не был с ним знаком. Это была рекомендация нашего спортивного директора и директора клуба. Мы смотрели три кандидатуры, многие кандидаты были, имя которых называлось. Я действительно не знал никого близко как специалистов, чтобы можно было сказать.

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– Когда вам, условно, предлагают кандидатуру Кривенцова. Он провел крутую работу в молодежке "Шахтера", но после того в профессиональных командах фактически не имел никаких успехов. Это вас не смутило?

– Я думаю, что "Шахтер" – это в своей степени эталон. Он столько лет проработал в "Шахтере" – это было действительно значимым фактором, чего мы решили взять Кривенцова. Был еще кандидат, в то время тренер "Полесья", тренер "Мариуполя", а также Лупашко – тренер "Ингульца", - рассказал Дубинский в интервью для YouTube-канала ТРЕНДЕЦЬ.

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Источник:
ТРЕНДЕЦЬ
Опубликовал: Алина Ерофеева
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