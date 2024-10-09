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Первая лига. Подолье – Металлист 0:3. Разгромная победа харьковчан

Первая лига

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Первая лига. Подолье – Металлист 0:3. Разгромная победа харьковчан

Фото: ФК Металіст

Владислав Пригода Автор UA-Футбол
Новина українською

В Хмельницком встречались соседи по турнирной таблице. "Подолье" перед этим туром занимало пятое место и их устраивала только победа, чтобы подняться в топ-4. Игра первого круга между этими соперниками завершилась вничью 1:1.

Кто не смотрел первый тайм этого матча, тот ничего не потерял. С моментов можно вспомнить разве что удар из пределов штрафной Луцива, когда мяч пролетел мимо дальнего угла. У хозяев моментов не было вообще. 0:0 – результат, соответствующий течению событий на поле.

В начале второго тайма после передачи Чидомере открыл счет в матче Исаенко – 0:1. Прессинг харьковчан сработал. На 72-й минуте все вопросы о победителе снял Чидомере, который забивал уже в пустые ворота – 0:2. На 88-й минуте счет стал разгромным. После прострела Цвиренко в одно касание в угол пробил Горяинов - 0:3.

В итоге очередная победа "Металлиста".

Первая лига. Группа А. Одиннадцатый тур

"Подолье" - "Металлист" 0:3

Голы: Исаенко (47), Чидомере (72), Горяинов (88)

"Подолье": Непогодов, Корешков, Шкиндер, Веремиенко, Симинин, Чушенко, Цыбульник, Савченко, Столярчук, Снижко, Гамолов

"Металлист": Рыбак, Мизюк, Федоров, Гомес, Луцив, Вернаттус, Багачанский, Пидручный, Исаенко, Тепляков, Чидомере

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