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Первая лига. Прикарпатье – Минай 0:0. Борьба и страдания
Не яркий футбол
Фото: МФК Прикарпаття
В Ивано-Франковске встречались команды, которые сейчас переживают не лучшие времена."Прикарпатье" находилось на шестом месте в группе, опережая "Минай" только на одно очко. Свою единственную победу в сезоне закарпатцы одержали как раз в матче с "Прикарпатье".
Ожидали ли мы от этого матча большого количества голов? Нет, ведь команды не радуют своей игрой и результатами в последнее время. На перерыв соперники ушли без голов. Более активны были хозяева, но довести свои атаки до логического завершения в первом тайме не удалось.
К сожалению, после перерыва характер игры не изменился. Борьба и страдание, а не футбол. На 73-й минуте шикарную возможность забить потерял Хома, но его удар парировал голкипер. Вырвать победу хозяева не смогли.
Первая лига. Группа А. Одиннадцатый тур
"Прикарпатье" - "Минай 0:0
"Прикарпатье": Кучерук, Швец, Болденков, Радульский, Демкин, Геник, Соловьев, Цюцюра, Бучакчийский, Барчук, Хома
"Минай": Росул, Прокопчук, Чуев, Дмитрук, Дворовенко, Рожко, Прихна, Матюшенко, Ременяк, Вишневский, Максимец
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