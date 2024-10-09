Первая лига. Прикарпатье – Минай 0:0. Борьба и страдания

В Ивано-Франковске встречались команды, которые сейчас переживают не лучшие времена."Прикарпатье" находилось на шестом месте в группе, опережая "Минай" только на одно очко. Свою единственную победу в сезоне закарпатцы одержали как раз в матче с "Прикарпатье".

Ожидали ли мы от этого матча большого количества голов? Нет, ведь команды не радуют своей игрой и результатами в последнее время. На перерыв соперники ушли без голов. Более активны были хозяева, но довести свои атаки до логического завершения в первом тайме не удалось.

К сожалению, после перерыва характер игры не изменился. Борьба и страдание, а не футбол. На 73-й минуте шикарную возможность забить потерял Хома, но его удар парировал голкипер. Вырвать победу хозяева не смогли.

Первая лига. Группа А. Одиннадцатый тур

"Прикарпатье" - "Минай 0:0

"Прикарпатье": Кучерук, Швец, Болденков, Радульский, Демкин, Геник, Соловьев, Цюцюра, Бучакчийский, Барчук, Хома

"Минай": Росул, Прокопчук, Чуев, Дмитрук, Дворовенко, Рожко, Прихна, Матюшенко, Ременяк, Вишневский, Максимец