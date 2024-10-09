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Первая лига. Агробизнес – Буковина 1:0. Девятая подряд победа

Первая лига

Центральная игра группы А

Первая лига. Агробизнес – Буковина 1:0. Девятая подряд победа

Фото: ФК Агробізнес

Владислав Пригода Автор UA-Футбол
Новина українською

В Волочиске лидер группы А "Агробизнес" принимал "Буковину". Безусловно, это была самая ожидаемая игра среды. Напомним, что "Агробизнес" выиграл все свои восемь матчей.

В первой половине тайма был прагматичный футбол. Никто из соперников не хотел рисковать, ведь цена ошибки была слишком высока. После середины тайма команды наконец-то активизировались, но до голевых моментов дело не доходило. Казалось, что на перерыв соперники пойдут без голов, но хозяева все же забили. После паса Войтиховского в одно касание в угол пробил Толочко – 1:0.

После перерыва прибавили в активности гости, но пройти организованную защиту лидера было непросто. Все вопросы о победителе мог снимать Волков, но он попал в штангу. Несмотря на все старания отыграться подопечные Кривенцова не смогли. Таким образом, "Агробизнес" продолжает свою победную серию.

Первая лига. Группа А. Одиннадцатый тур

"Агробизнес" - "Буковина" 1:0

Голы: Толочко (40)

"Агробизнес": Пидкивка, Гаврушко, Сидоренко, Билый, Лень, Станкович, Теплый, Толочко, Кузьмин, Касимов, Войтиховский

"Буковина": Пономаренко, Морговский, Безуглый, Лопыренок, Бусько, Кольцов, Глущук, Тищенко, Бодня, Шинкаренко, Гончарук

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Буковина (Черновцы) Агробизнес (Волочиск)
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Комментарии
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жажа_the_best (Харьков)
09.10.2024 в 17:09
Агробизнес готов играть в УПЛ!
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Комментарии 4
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жажа_the_best (Харьков)
09.10.2024 в 17:09
Агробизнес готов играть в УПЛ!
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0
1
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Пан Коцький (Єкабпілс)
09.10.2024 в 17:24
Проснувся престарілий зайчонок в памперсах ?
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жажа_the_best (Харьков)
09.10.2024 в 17:33
Рагуль пошли ван Леувену и Анищенко по букету красивых красных роз. Они заслужили сегодня на такой подарок!
 
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Полiccя (Житомир)
09.10.2024 в 16:34
Краще би Буковина обрала Шищенка , а не Кривенцова
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